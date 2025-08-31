à²£¤«¤é´Ý¸«¤¨á¡ÖÉ¹¤ÎÈù¾Ð¡×67ºÐ¥·¥ã¥í¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¾×·â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËSNSÁûÁ³¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡ª¡ª¡×
²¿¤âÃå¤Æ¤Ê¤¤!?¡¡¥µ¥¤¥É¤¬¤é¶õ¤¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡1997Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡ÖÉ¹¤ÎÈù¾Ð¡×(¥È¥é¥¤¥¹¥¿¡¼ ¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º)¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½÷Í¥¤Î¥·¥ã¥í¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥ó(67)¤Î¤È¤¢¤ë¼Ì¿¿¤Ë¡¢SNS¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¥í¥ó¤ÏÀ¤³¦29¤ÎÃÏ°è¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë½÷À»ï¡Ö¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¥º ¥Ð¥¶¡¼¡×¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£²£ÉôÊ¬¤¬¾å¤«¤é²¼¤Þ¤ÇÏª½Ð¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡ª¡ª ¤¦¤ï¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¤Ê¤É¡¢SNS¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£