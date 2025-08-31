女優の伊藤沙莉（31）が31日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。かつて仲良しの人気アイドルと人気女優の仲に嫉妬し、今年1月に結婚を発表した夫で劇作家の蓬莱竜太氏から「諭された」ことを明かした。

この日は仲が良いというアイドルグループ「ももいろクローバーZ」の玉井詩織と女優の堺小春とトークを展開。仲良しでいられる秘訣（ひけつ）が話題となると、伊藤は「ここはね、隠し事がないよ」と言い、堺も「何でも話せるよね」と応じた。

玉井は「そういうの（隠し事）がないから仲良くできてるかも。なんかさ、3人で仲良くするって意外と難しかったりするかもしれないじゃん。学生の時とかさ、どっちかが凄い仲いいと、うう、みたいな。寂しいみたいになるけど、なんかないかも」と証言。

すると伊藤は苦笑いし、堺は「この人はある」と笑ってみせた。玉井は「あったよね。でも今はあれ（ないん）じゃない？」とフォローし、伊藤は「今は超落ち着いた」と明言した。

堺は「沙莉ちゃんは本当嫉妬の塊だった」と改めて話し、伊藤は「えっ、誘われてなーい、みたいな」と自ら再現。玉井は「でもさ、そういう時期をへての今じゃん」と続け、伊藤は「よく崩壊しなかったよね。偉かったと思う」と自らを褒めておどけてみせた。

玉井は「ちょっと罪悪感ある時あったよね」と語り、伊藤は「私もその蓬莱さんにさ、沙莉ちゃん、もう大人なんだからって諭されて」とぶっちゃけ。「“2人だって気を使うよ”みたいになって、そうかなって」と振り返った。

堺は「ケンカとかはないよね」とも話した。