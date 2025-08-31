²£»³Íµ¡¡¡È24»þ´Ö¥Þ¥é¥½¥ó¡É80¥¥íÅþÃ£¡õÊç¶â³Û4²¯±ßÆÍÇË¡ª¡¡¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²Î¤Ç¸å²¡¤·
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡¼°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡¼¡×¡Ê30Æü¸å6¡¦30¡Á31Æü¸å8¡¦54¡Ë¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëSUPER¡¡EIGHT¤Î²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤Ï31Æü¡¢¸á¸å4»þ»þÅÀ¤Ç82¥¥íÃÏÅÀ¤òÄÌ²á¡£Êç¶â³Û¤Ï¡¢4²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡Áö¹Ôµ÷Î¥105¥¥í´°Áö¤òÌÜ»Ø¤¹²£»³¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡Ö¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤ÎÆî¸¶À¶Î´¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¥Ð¥ó¥É¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬±þ±ç¤Ë¤«¤±¤Ä¤±¡¢¹ñµ»´Û¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö²£»³¤µ¡Á¤ó¡ª¡×¤ÈÀ¼±ç¤òÁ÷¤ê¡¢¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î¡Öµ±¤¤À¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¯¡×¤Ê¤É¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢²»³Ú¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¤Ä¤±¤ÆÁö¤ë²£»³¤Ï¡¢¤½¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¤Æ±þ¤¨¡¢·üÌ¿¤ÊÉ½¾ð¤ÇÁ°·¹»ÑÀª¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤¯Áö¤êÂ³¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â²¿ÅÙ¤â·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡Æî¸¶¤Ï¡ÖÈà¤Î´èÄ¥¤ê¤¬³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÎØ¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£²£»³¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤óºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤ÆÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡º£²ó½¸¤Þ¤Ã¤¿Êç¶â¤Ï¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·ÐºÑÅª¤Ë»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡£
