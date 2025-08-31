◇エキシビションマッチ KOBE CHIBEN8―0高校野球女子選抜（2025年8月31日 バンテリンD）

マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（51）が率いるアマ野球チーム「KOBE CHIBEN」と高校野球女子選抜のエキシビションマッチが、名古屋市のバンテリンドームで行われた。

試合終了後、今年1月に野球殿堂入りしたイチロー氏の野球殿堂入り表彰式がグラウンドで行われた。殿堂入りのレリーフが手渡されて、記念撮影。エキシビションマッチに出場した松井秀喜氏、高校野球女子選抜の新谷早琴内野手（福知山成美高）から花束が贈られた。

日米通算4367安打のイチロー氏は今年1月、歴代6位の得票率92・6％で野球殿堂入り。候補1年目での殿堂入りは史上7人目だった。

その後、アジア出身選手として初めて米国の野球殿堂入りも果たした。

イチロー氏と一緒に殿堂入りした元中日の岩瀬仁紀氏、元阪神の掛布雅之氏、元セ・リーグ審判部長の富沢宏哉氏の表彰式は、7月23日のオールスター第1戦の際に行われた。