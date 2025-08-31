※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

同僚・芹との関係が原因で疑念を持たれた草太は、夫婦関係の危機を迎えますが、芹の夫・蓮斗の指摘により、不適切な関係にあったのは藤枝であることが発覚。数日後に内容証明が届くことを知った藤枝は、デートやプレゼントで借金を抱えており、金銭的な余裕がないと告白。せめて誠意を見せようと、芹と共に蓮斗に謝罪に向かいますが、すでに手続きが進んでおり、慰謝料の減額は拒否されます。追い詰められた藤枝は、芹に慰謝料の立て替えを頼みますが、芹もいっぱいいっぱいの状況。藤枝は「こんなに愛し合っているのに…」と呟きますが、その言葉に芹は内心で凍りつくのでした。



■まさか借金してるとは思わなかった…！

■藤枝との関係を後悔する芹…こうなったきっかけは？■心にポッカリ空いた穴を埋めてくれるかのように…家に戻った芹は、蓮斗から夕食を作るよう一方的に命じられ、反論もできない立場に追い込まれていました。「こんなことになるなら、藤枝くんと関係を持つんじゃなかった…」と、心の中で深く後悔します。思い返されたのは、草太が婚約者を連れてきたあの日のこと。2人が帰ったあと、藤枝は「芹さんの方が断然好みだ」と口にしました。草太とその婚約者が仲睦まじく寄り添う様子に心を乱されていた芹にとって、その一言は妙に心に響いてしまったのです。(スズ)