¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼¥¢¥ó¤È¾®ß·À¬±Ù¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÎÆü10¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§15¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¡Ê8·î31ÆüÊüÁ÷¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡ØÄ«»³²È¡Ù¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡ÄA¤§! group¾®Åç·ò¤ä±Æ»³Í¥²Â¤â
¡¡º£ºî¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÉ´±ß¤ÎÎø¡Ù¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤Ê¤É¤ÎÂÎ©¿Â»á¤¬µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¼«¿È¤Î²ÈÂ²¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¯¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¡£¡È¥¥ì¤ëºÊ¡É¤ÎÄ«»³Ä«»Ò¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤È¡È»ÄÇ°¤ÊÉ×¡É¤ÎÄ«»³¸ÂÀ¡Ê¾®ß·¡Ë¤¬¡¢ÇÍÅÝ¤È¼¸ÀÕ¡¢¤È¤¤É¤°¦¤Ç²ÈÂ²¤ÎÆñÂê¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Ä«»³²È¤Î¡ÈÊì¡ÉÃæÂ¼¤Ï¡¢ÂÎ©´ÆÆÄ¤«¤é²ÖÂ«¤òÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È³«¸ý°ìÈÖ¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤ÈËü´¶¤Ç¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤¬Á´ÎÏ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Ä«»³²È¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢Ä«»Ò¤µ¤ó¤òÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£Ä³»Ò¤âÀ²ÂÀ¤â¡¢¤½¤·¤Æ¸ÂÀ¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Ìµ»ö¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ©¤µ¤ó¤Îº£ºî¤ÏÂæ»ì¤¬Â¿¤¯¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËèÆü¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÈÉã¡É¾®ß·¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Ï9³ä9Ê¬¡¢¥¦¥½¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¯¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤ÃË¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¡¢ËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ©¤µ¤ó¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤µÓËÜ¡¢¤½¤·¤Æ±é½Ð¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä«»Ò¤µ¤ó¡¢Ä³»Ò¡¢À²ÂÀ¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤²ÈÂ²¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤ÎÄ«»³²È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£
¡¡È¿¹³´ü¿¿¤ÃÀ¹¤ê¤Ê¹â¹»1Ç¯¤ÎÄ¹½÷¡¦Ä³»Ò¡ÊÅÏîµ¿´·ë¡Ë¡¢¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ìÉÔÅÐ¹»µ¤Ì£¤Î¾®³Ø6Ç¯¤ÎÄ¹ÃË¡¦À²ÂÀ¡ÊÅèÅÄÅ´ÂÀ¡Ë¤È¡¢¾Ð´é¤Î¡È²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÂè6ÏÃ¡ÖºÇ¸å¤Î¼êÃÊ¤È¥ª¥ä¥´¥³¥í¡×¤Ç¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤À²ÂÀ¤¬ÆÍÇ¡¡¢Å¾¹»¤Î°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¡£°ìÊý¡¢Ìîµå¤ò¼¤á¤¿Ä³»Ò¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤ËÌ´Ãæ¡£°ìÊý¤Ç±Ç²è¡ÖÌë»³²È¤Î¿Í¡¹¡×¤Î»£±Æ¤¬¿Ê¤ß¡¢¸ÂÀ¤Ï¡Ö²¶¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò¤Ö¤Á²õ¤·¤Ë¤¤Æ¤ë¡×¤ÈÈï³²¼Ô¥à¡¼¥Ö¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ä«»Ò¤ÎÇº¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤è¤¤¤è¥É¥é¥Þ¤Ï½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
