「ＫＯＢＥ ＣＨＩＢＥＮ８−０高校野球女子選抜」（３１日、バンテリンドーム）

米大リーグのマリナーズなどで活躍し、米国野球殿堂入りしたイチロー氏（５１）が率いるＫＯＢＥ ＣＨＩＢＥＮが恒例の高校野球女子選抜と試合を行い、快勝した。先発したイチロー氏が９回無失点で完封。松井秀喜氏（５１）が２年連続となる豪快な本塁打を放ち、球場を騒然とさせた。

松井秀氏と西武、レッドソックスなどでプレーした松坂大輔氏が昨年に続いて参加。今年から元西武、メッツの松井稼頭央氏が新たに加わった豪華メンバーでの試合だったがひときわ存在感をみせつけた“ゴジラ”。試合後、松井秀氏は「ドラゴンズファンの皆さんには申し訳ないですけど、この球場大好きで、よく打ったんですよ。蘇りました、久しぶりに。打席に入って」としてやったり。試合前のフリー打撃では１本も打てなかったが「野球ってそういうことが起きるんですよね。まったくそういう感じなかったんですけど、こういうことが野球はドラマがあって辞められない。現役時代でもないぐらい完璧な当たり。自分が１番ビックリしました」と、おどけてみせた。

この日は母校・星稜の吹奏楽部が来場し、松井の打席を応援。「３０何年ぶりに母校の応援の中で打席に入った。それはやっぱり大きなエネルギーになった」と笑顔。「みんなありがとう、久しぶりに黄色をみて、エネルギーをもらいました」と感謝。「宿題終わりましたか？３３年前のキャプテンは今頃友達のをうつしてました。マネしないようにね」と呼びかけていた。