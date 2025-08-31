閣議の後、官邸内を移動するペートンタン首相＝７月、タイ首都バンコク/Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images/File

バンコク（ＣＮＮ）タイの憲法裁判所は２９日、ペートンタン・シナワット首相を解任する決定を下した。ペートンタン氏をめぐっては、カンボジアのフン・セン前首相との電話会談の内容が流出し、この時の発言が倫理基準に違反したと判断された。

ペートンタン氏は政界に影響力を持つシナワット家の一員で、２０２４年に同国で最年少の首相として就任したが、わずか１年での失職となった。

憲法裁の判事９人中６人が、首相に必要な資格を欠き、禁止されている特性を有していると判断した。

問題となった電話会談は６月１５日のもので、国境地帯での衝突でカンボジア兵１人が死亡するなど両国の緊張が高まっていた。ペートンタン氏は、フン・セン氏を「おじさん」と呼んだほか、国境での衝突をめぐりタイ軍の対応を批判するかのような発言をしていた。さらに「望むことがあれば言ってほしい。私が何とかする」と伝える内容も含まれていた。

両国が本物であることを確認した電話会談での発言は、タイ国内で激しい反発を招いた。国境紛争をめぐっては、民族主義的な熱が高まっており、反対派はペートンタン氏がタイの国益を損なうと批判した。数週間後には両国が５日間にわたる武力衝突に突入し、民間人を中心に３８人が死亡したほか、数十万人が避難する事態となった。

ペートンタン氏は国民に謝罪し、発言については緊張を和らげるための交渉術だったと説明していた。

ペートンタン氏は７月１日にはすでに職務停止処分を受け、文化相に転じていた。今回の決定で内閣も総辞職扱いとなる。閣僚は新首相の選出まで暫定的に職務を務める。

与党・タイ貢献党が新たな首相候補を指名する必要があり議会で投票が行われる。チャイカセム・ニティシリ元法相などの名が挙がるが、連立のパートナーから必要な票を得られるかは不透明だ。

タイでは過去２０年にわたって、数十人の議員が活動停止処分を受け、政党が解散し、首相が解任されるなど、司法が権力闘争の中心的な役割を担ってきた。過去３年だけでも２人の首相が解任されたほか、選挙で勝利した政党が解散した。それ以前は、プラユット陸軍司令官が１４年にクーデターを起こし、９年にわたって権力を掌握していた。