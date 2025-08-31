歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。

ソロデビュー３８周年について綴りました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 「昔から応援してくれている方々、そして新たに応援を始めてくれた方々、皆さんが支えてくれる気持ちがあり、工藤静香が存在しています」 ＳＮＳにつづる





工藤静香さんはインスタグラムにリハーサルでの歌唱シーンの動画をアップし「ソロデビュー３８周年」と、投稿。



続けて「デビュー38年となりました。」と綴りました。







そして「昔から応援してくれている方々、そして新たに応援を始めてくれた方々、皆さんが支えてくれる気持ちがあり、工藤静香が存在しています。」と、記しました。





工藤静香さんは「本当にありがとうございます。感謝がいつも山盛りです♥そしてこれから一緒に進みましょう！」と、その思いを綴っています。







この投稿にファンからは「しーちゃんソロデビュー38周年おめでとうございます コレからも現役バリバリのしーちゃんに着いていきます」・「ソロデビュー３８周年おめでとうございます ずっと！ずっと！歌っていてね」・「しぃちゃんソロデビュー38周年おめでとうございます♥これからも輝き続けて下さい」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】