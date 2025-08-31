TBS NEWS DIG Powered by JNN

歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。
ソロデビュー３８周年について綴りました。
 

【写真を見る】【 工藤静香 】 「昔から応援してくれている方々、そして新たに応援を始めてくれた方々、皆さんが支えてくれる気持ちがあり、工藤静香が存在しています」　ＳＮＳにつづる



工藤静香さんはインスタグラムにリハーサルでの歌唱シーンの動画をアップし「ソロデビュー３８周年」と、投稿。

続けて「デビュー38年となりました。」と綴りました。

 


そして「昔から応援してくれている方々、そして新たに応援を始めてくれた方々、皆さんが支えてくれる気持ちがあり、工藤静香が存在しています。」と、記しました。
 


工藤静香さんは「本当にありがとうございます。感謝がいつも山盛りです♥そしてこれから一緒に進みましょう！」と、その思いを綴っています。

 


この投稿にファンからは「しーちゃんソロデビュー38周年おめでとうございます　コレからも現役バリバリのしーちゃんに着いていきます」・「ソロデビュー３８周年おめでとうございます　ずっと！ずっと！歌っていてね」・「しぃちゃんソロデビュー38周年おめでとうございます♥これからも輝き続けて下さい」などの反響が寄せられています。
 



【担当：芸能情報ステーション】