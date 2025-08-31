今年で5回目となる「KOBE CHIBEN」VS「高校野球女子選抜」のエキシビションマッチがバンテリンドームで行われ、「KOBE CHIBEN」が8対0で勝利し5連勝を飾った。

【写真でみる】イチロー、決起集会で松井秀喜と再会「最低55（歳）までやってよ、背番号まではやらないと」

試合後のインタビューでは9回111球1安打完封、毎回の14奪三振のイチローは「おじさんたち、疲れました」と笑顔を見せた。8回にはこの試合の初ヒットを放ったが「（8本の柵越えの）打撃練習で力尽きたんじゃないかなって思ってたんですけど、何とかヒットを打てて良かったです」と語った。

先制のホームランを放った松井秀喜には「なかなかホームランのイメージはできてなかったと思うんですけど、いやこういう人っているんですねって思いました」と口にし「これは想定外ですよ。去年の最後も想定外ですけど、やっぱりスーパースターはそれやるんですよ」と笑顔を見せた。

松井秀喜は「もう現役時代でもないぐらいの完璧な当たりでしたよ本当に。本当に自分が一番びっくりしました。ドラゴンズファンの皆様に申し訳ないんですけど、この球場大好きでよく打ってたんですよね。蘇りました久しぶりに打席に入って」と振り返った。

初出場で3安打2打点の活躍を見せた松井稼頭央は「本当にいい緊張感の中で、結果もね、最高の結果になったと思います。今ボロボロですけど」と語った。

7回2死でイチローのノーヒットノーランを阻止した毛利瑠花（岐阜第一）は「自分が絶対打つという気持ちで打席に入りました。本当にとても嬉しかった」と話し、打たれたイチローは「（ノーヒットノーランの意識は）ちょっとじゃないです。だいぶありました。めちゃめちゃ悔しかったです。やっぱり色気を出しちゃ駄目なんだなという学びにもなりました」と反省していた。

