ＤＤＴ３１日の後楽園ホール大会でＫＯ―Ｄタッグ王者の飯野雄貴（３０）＆納谷幸男（３１）が、挑戦者・ＨＡＲＡＳＨＩＭＡ＆青木真也を下しＶ３に成功した。

王者組は前日のひがしん大会で佐々木大輔＆岡谷英樹を相手にＶ２に成功したため、連日のタイトルマッチとなった。序盤、グラウンドの攻防が続く中、飯野はなんと青木から乳首をかまれる。プロレス史上類を見ない暴挙に観客は騒然とした。

その後も劣勢が続いたが、蒼魔刀を狙ったＨＡＲＡＳＨＩＭＡを納屋がスクラップバスターで切り返し逆転。ランニングニーからのカバーは返されるも、最後は世界一のバックドロップで３カウントを奪った。

試合後、リングにはＴｏ―ｙと高鹿佑也が登場。次期挑戦者に名乗りを上げた。最初は受諾を渋る態度を見せた飯野だったが、高鹿の腕に輝く「いつでもどこでも挑戦権」を見ると態度はひょう変。少年のような瞳で挑戦を受諾し、９月２３日、大阪・なんばスカイオ・コンベンションホールでのタイトルマッチが決定した。

バックステージでも飯野は「お前らの挑戦受けてやるよ。だが、高鹿のいつでもどこでも挑戦権を失った瞬間（王座戦を）キャンセルするからな。大阪までずっと持っとけよ、俺らがジ・エイペックス」と意気込んでいた。