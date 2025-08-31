ロッテは31日、9月8日のオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始）でチェコ代表のオンジェイ・サトリア投手がファーストピッチを行うことになったと発表した。

同日は「チェコ ベースボール デー supported by パナソニック 空質空調社」を開催。「チェコ ベースボール デー supported by パナソニック 空質空調社」は、2023年に発足したスポーツを通じた国際親善・文化交流プログラム「マリーンズ-チェコ ベースボールブリッジプログラム supported by パナソニック 空質空調社」の一環として行われ、チェコ観光案内パンフレットの配布のほか、チェコに拠点を持つパナソニックの製品の抽選や、マリーンズオリジナルデザインのジアイーノの展示などが行われる。

▼ オンジェイ・サトリアさん コメント

「親愛なるマリーンズの、そして日本の野球のファンのみなさん、こんにちは。オンジェイ・サトリアと申します。大阪・関西万博に際して来日を計画していたところ、8月に雨天中止となってしまったチェコ ベースボール デーの振替日程と思いがけずタイミングが重なり、ファーストピッチセレモニーでの登板というお話をいただきました。私のようなどこにでもいる一般人にとっては、壮大な出来事になりそうです。球場でのすばらしい時間をみなさんと過ごせるのがとても嬉しく、日本への旅が待ち遠しいです。9月8日、お会いできることを楽しみにしています」