NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï¡¢31Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£DeNA¤ÏÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡¢ÅÙ²ñÎ´µ±Áª¼ê¤ò°ì·³ÅÐÏ¿¤·¡¢ÀÐ¾åÂÙµ±Áª¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£Ï²Åê¼ê¤Ï2022Ç¯¤Þ¤Çºå¿À¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2023Ç¯¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤·¡¢º£µ¨ÅÓÃæ¤«¤éDeNA¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£17Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¸å½éÅÐÈÄ¤·¡¢5²ó86µå¤ò5Ã¥»°¿¶¡¢1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£µß±ç¿Ø¤¬ÂÇ¤¿¤ì¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£31Æü¤ÏÀèÈ¯Í½Äê¤Ç¡¢ÃæÆü¤ÈºÆÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÙ²ñÁª¼ê¤Ïº£µ¨71»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.224¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢21ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¡£7·î21Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2·³¤Çh35»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡£51°ÂÂÇ17ÂÇÅÀÂÇÎ¨.378¤È¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀÐ¾åÁª¼ê¤Ï¡¢29Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç5²ó¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»î¤ß¤¿ºÝ¤Ë±¦¾®»Ø¤òÉé½ý¡£Æ±Æü¤Ë¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤âµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö±¦¾®»ØMP´ØÀáÜöÂ¦Â¦Éû¿ÙÂÓÉÕÃåÉôÇíÎ¥¹üÀÞ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£