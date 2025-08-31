タレントのホラン千秋（36）が30日放送のテレビ朝日系「出川一茂ホラン☆フシギの会」（土曜後10・30）に出演。スタジオで金魚すくいに挑戦した。

“フシギクイズ 夏の終わりに言いたくなるSP”と題して、つい誰かに伝えたくなってしまう豆知識をクイズ形式で出題。30分以内に4つの問題全てに正解すると出川哲朗、長嶋一茂らと3人でご褒美獲得。30分をオーバーし以降10分ごとに、ご褒美獲得人数が1人ずつ減らされる条件を課された。

最後の1問として天気予報で2、3日雨が続くことを“ぐずついた天気”表現する理由について議論。クイズの答えに苦戦する一行に「天気予報はいろんな人が見て参考にしている」とヒントが送られた。

このヒントにホランは「そういうこと？わかったかも」とひらめき「これは私がフィニッシュ決めちゃっても良いですか？」と 名乗りを上げる。「皆さんの楽しみ奪っちゃうんですけど…」と渋ると、一茂から「早く終わって食べたほうがいいよ！」と催促のヤジが飛んだ。

迫る制限時間に焦る2人を横目にホランは「私があと10分粘れば1人は食べられない…私は食べられるじゃん」とまさかの提案。出川らは「うわ！最低！怖い怖い！！悪魔だよ」「今の絶対カットすんなよ！」と決定的瞬間に震えていた。