9月26日24時24分よりABCテレビ（関西ローカル）で放送される『パワプロドラマ2025 ー平凡な新社会人の俺がサクセスした話ー』の主演を鈴木福が務めることが発表された。

KONAMIの人気野球ゲーム『パワフルプロ野球』シリーズの世界を初めてドラマ化する本作。ニッポンの社長の辻皓平が初めて連続ドラマの脚本を手がける。

わずか1歳での芸能界デビュー以降、21歳になった今も“福くん”の愛称で親しまれ、俳優・コメンテーターなど幅広い活躍を見せている鈴木。小学校から野球を始め、中学校では野球部に所属するなど、大の野球ファンとしても知られている。今回のドラマでは、忙しない現代社会を舞台に、パワプロ好きな社会人1年目の主人公・西野役を担当。野球ゲームと日常がリンクする奇妙な“パワフル社会人”の世界に鈴木が挑む。

さらに、8月31日16時からZOZOマリンスタジアムにて、「パワフルプロ野球2024-2025 パワフルで―」として開催された千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークスのファーストピッチセレモニーに鈴木が登場。背番号「29（ふく）」、胸にはドラマの放送日である「926」のユニフォームを着用しドラマをアピールした。球場には、『パワフルプロ野球』シリーズのマスコットキャラクター・パワプロくんも駆けつけた。鈴木は緊張の面持ちだったものの、キャッチャーを務めたパワプロくんに見事な投球を披露。今回のコラボドラマが生んだバッテリーが、球場を沸かせた。

【主演・鈴木福 コメント】●パワプロの世界をドラマ化すると聞いた時の気持ちパワプロが小さな頃から大好きだったので、その世界観がドラマ化されるのに驚きましたし、主演のオファーをいただけてとても嬉しかったです！小学生の頃、野球のドラマに出演したのをきっかけに野球にハマり、野球部に所属したので、また野球を題材にしたドラマに出られるのもとても嬉しいです。

●“パワプロ”の思い出野球を始めた時、当時のコーチに「パワプロをやって野球のルールを覚えろ」と言われたのを覚えています。パワプロとプロスピで野球のルールを覚えたと言っても過言ではありません！中学生の頃、チームメイトの家でパワプロをしたのも良い思い出です。

●視聴者へメッセージパワプロの世界観の中で、個性豊かなキャラクターたちによるストーリー、パワプロファンのみなさんはもちろん、まだあまり知らない方にも楽しんでもらえるドラマになっています！ このドラマを観て、パワプロを更に好きになってもらえたら嬉しいです！

（文＝リアルサウンド編集部）