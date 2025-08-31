ＢＴＳのＶ（ブイ）とジョングクが２９日にライブ配信を行い、最近始めた漢江（ハンガン）ランニングに、ファンに来るようサプライズで呼びかけ、世界中のＡＲＭＹ（アーミー：ファン名称）から関心を集めた。

ＢＴＳは完全体での音楽活動再開を控えており、２人はそのために体重を減らすとし、運動計画をＡＲＭＹに共有した。

Ｖは「２日間、ジョングクと一緒にランニングをした」「やっぱりジョングクは体力がある。僕はしんどくて、もう少し走ってたら倒れて泡を吹いてた」と打ち明けた。

ジョングクは「僕たちは１週間に３回くらい、漢江を走ってる。昨日も、夜８時から９時くらいに走った」と運動のルーティンについて言及した。そして「僕たちがその時間に走っていると知ったら、ＡＲＭＹたちが『ポケモンＧＯ』を捕まえるみたいに、（僕たちを）探しまわるかも」と例えて笑わせた。

するとＶが「ＡＲＭＹたちも一緒に走ろうよ」と発言。ただ「知ったかぶり禁止、話しかけない、お互いランニングに集中する」を基本ルールとして掲げ、加えて「僕のプライドが傷つくから追い越し禁止、写真撮影禁止、僕は走ってから歩くけど、疲れたから歩いてると思わないで」などと、ユーモラスな条件も付け加えた。

２人は、現在の体重と目標体重を公開し「ＡＲＭＹたちと一緒にダイエットをしよう」と誓った。