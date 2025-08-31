40代から始まる? 「老眼」の始まるサインと今からできる対策を医師に聞く

「最近スマホの文字が見づらくなってきた」「手元のピントが合いにくい」そんな変化を感じ始めたら、それは老眼のサインかもしれません。とくに40代以降になると、多くの人が経験する目の変化ですが、まだ大丈夫と放置していると、日常生活に支障をきたすことも。では、老眼はいつから気をつけるべきなのか、予防法はあるのか池上先生に伺いました。

監修医師：

池上 正人（たんぽぽ眼科）

秋田大学医学部を卒業後、東京女子医科大学附属第二病院眼科に入局。その後、秋田大学医学部附属病院眼科学教室、平鹿総合病院眼科医長を経て、品川近視クリニックに勤務。2014年にたんぽぽ眼科院長に就任し、現在に至る。日本眼科学会専門医。日本眼科医会、日本眼循環学会、日本白内障屈折矯正手術学会、ドライアイ研究会、江戸川区医師会の各会所属。

編集部

老眼はいつごろから気をつけたらよいでしょう？

池上先生

40歳を過ぎたら気をつけましょう。ただし、体と一緒で個人差があります。実年齢よりも筋力があって若々しい人がいるように、目の筋力である毛様体筋が丈夫で、老眼になりにくい人はいます。一旦老眼になると、年齢とともに進行しますが、60歳ごろになったら止まるのが一般的です。

編集部

老眼にならないための予防法はあるのでしょうか？

池上先生

予防法は基本的にはないとされています。目の筋肉を鍛えればいいんじゃないかという説もありますが、今のところは、医学的に解明されたトレーニング法などはありません。目にいいとされているブルーベリーは、網膜の細胞が暗い所で働くのに必要な物質であるアントシアニンが豊富に含まれていることは確認できていますが、老眼には効果がありません。また、白内障に効果が認められるサプリもありますが、こちらも老眼用ではありません。

編集部

老眼になったときの対策法は？

池上先生

その方の生活パターンや度数、好みにもよりますが、一般的なのは老眼鏡やソフトレンズのコンタクトですね。「老眼鏡」というのは響きがよくないので、私は「リーディンググラス（reading glasses）」という言葉を使うようにしています。

編集部

リーディンググラスは、度が弱いうちは既製品でもよいでしょうか？

池上先生

はい、左右差がなく度が弱いうちは既製品で構いません。最近は100円ショップでも買えますよね。試しがけをして、自分で読みたい距離の文字が見えやすくなるようでしたら問題ありません。ただ、左右の度数がかなり違う不同視や乱視が強い場合は、眼鏡屋さんや眼科できちんと度数を計って、自分に合うリーディンググラスを作ることをお勧めします。

編集部

眼鏡、遠近用コンタクト以外に治療法はありますか？

池上先生

手術的な治療法として、最近では、LASIKやICL（有水晶体眼内レンズ）、白内障手術においても、遠近両用LASIK、遠近両用の眼内レンズが可能になってきており、選択肢が広がっています。

※この記事はメディカルドックにて【近視は老眼にならない！？これって本当？】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。