お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが２８日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。

この日は、タレント・野沢直子（６２）をゲストに招いた。野沢は、１９８８年から放送されたフジテレビ系の「夢で逢えたら」でブレーク。９０年代以降のお笑い界をけん引し続けることになるダウンタウン、ウッチャンナンチャン、女性モノマネタレントの草分け的存在となった清水ミチコらと、のちのバラエティーに多大な影響を与えた同番組の貴重なピースとして活躍した。

野沢は、同時期に「邦ちゃんのやまだかつてないテレビ」など、多くの冠番組を持ち、９０年代のバラエティーを席巻した山田邦子（６５）の印象を聞かれると「別にそんなに仲良くはない」と苦笑。同世代のライバル意識があったのかと聞かれると「いや、いや。向こうの方が年上だし。あちらの方が先に（テレビなどに）お出になっているので。なんか、そんな感じを私がいない所でちょいちょい出してる。ぶっちゃけ、イラっとしてたんだよね」と話した。

さらに「（番組を）パッと見たらさ？邦子さんが『野沢なんかさ』とか言ってて。なんかってなんだよ？と思って。テレビの向こうで、ちょっと怒ってたの。（関わりは）そんなにない。（野沢なんかと）言ってたからさ」と笑いながら明かしていた。