¥¤¥Á¥í¡¼»á¡¢¾¾°æ½¨´î»á¤ÎÆÃÂçÃÆ¤Ë´¶Ã²¡Ö¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤ë¡×¡¡¼«¿È¤Ï£¹²ó´°Éõ¡Ö¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö£Ë£Ï£Â£Å¡¡£Ã£È£É£Â£Å£Î£¸¡Ý£°¹â¹»Ìîµå½÷»ÒÁªÈ´¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢ÊÆ¹ñÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê£µ£±¡Ë¤¬Î¨¤¤¤ë£Ë£Ï£Â£Å¡¡£Ã£È£É£Â£Å£Î¤¬¹±Îã¤Î¹â¹»Ìîµå½÷»ÒÁªÈ´¤È»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢²÷¾¡¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬£¹²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç´°Éõ¡£¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡Ë¤¬£²Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¹ë²÷¤ÊËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢µå¾ì¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢£¹²ó£±°ÂÂÇ´°Éõ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¤¹¡×¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤·¤«¤·¡¢½¨¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Îý½¬¤Ç£±ËÜ¤â½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Áª¼ê¡£ºòÇ¯¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ÁÛÄê³°¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Êò¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£