鈴木福、『パワフルプロ野球』実写ドラマの主演決定 ゲームで「野球のルールを覚えた」【コメントあり】
俳優の鈴木福が、ABCテレビ『パワプロドラマ2025 ―平凡な新社会人の俺がサクセスした話―』（9月26日スタート 深0：24 ※関西ローカル）で主演を務めることが31日、発表された。
【画像】鈴木福演じる西野のモチーフキャラクター・パワプロくん
人気野球ゲーム『パワフルプロ野球』シリーズが初めて実写化した今ドラマでは、忙しない現代社会を舞台に、パワプロ好きな社会人1年目の主人公、西野役を鈴木が演じる。野球ゲームと日常がリンクする奇妙な“パワフル社会人”の世界に挑む。
わずか1歳での芸能界デビュー以降、21歳になった今も“福くん”の愛称で親しまれ、俳優・コメンテーターなど幅広い活躍を見せている鈴木。小学校から野球を始め、中学校では野球部に所属するなど、大の野球ファンとしても知られている。
きょう、千葉・ZOZOマリンスタジアムで「パワフルプロ野球2024-2025 パワフルデー」として開催された千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークスのファーストピッチセレモニーに「パワプロくん」と登場。見事な投球を披露した。
■鈴木福コメント
――パワプロの世界をドラマ化、と聞いた時のお気持ちは？
パワプロが小さな頃から大好きだったので、その世界観がドラマ化されるのに驚きましたし、主演のオファーをいただけてとてもうれしかったです！小学生の頃、野球のドラマに出演したのをきっかけに野球にハマり、野球部に所属したので、また野球を題材にしたドラマに出られるのもとてもうれしいです。
――“パワプロ”の思い出はありますか？
野球を始めた時、当時のコーチに「パワプロをやって野球のルールを覚えろ」と言われたのを覚えています。パワプロとプロスピで野球のルールを覚えたと言っても過言ではありません！中学生の頃、チームメイトの家でパワプロをしたのも良い思い出です。
――視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。
パワプロの世界観の中で、個性豊かなキャラクターたちによるストーリー、パワプロファンのみなさんはもちろん、まだあまり知らない方にも楽しんでもらえるドラマになっています！このドラマを観て、パワプロをさらに好きになってもらえたらうれしいです！
