再ブーム到来ーーッ！【3COINS】大人こそ狙いたい！「激かわシュシュ」

レトロなムードへの注目度が高まっている今、かつて流行したシュシュの再ブームが到来しつつあるもよう！ 今回は、大人女性におすすめしたいシュシュを【3COINS（スリーコインズ）】からピックアップします。シアー素材をたっぷりと使ったものや、バイカラーデザインがアクセントになるものなど、何気ないまとめ髪にプラスワンで映えるトレンドヘアアクセは必見です。

配色パイピングが華やかに映えるシアーシュシュ

【3COINS】「シアープリーツシュシュ」\550（税込）

たっぷりのシアー素材をパイピングし、細かなプリーツでボリュームを持たせたこちらのシュシュ。色のコントラストを効かせた配色デザインが、まとめ髪にプラスワンで華やかに存在感を発揮します。シアー素材が折り重なる繊細な風合いは、抜け感ももたらしてくれそう。色を拾って服やほかの小物とのリンクコーデを楽しむのもGOOD。

異素材ドッキングデザインでボリュームをプラス

【3COINS】「フリルチェックシュシュ」\550（税込）

こちらのシュシュは、さりげないチェック柄の布地に透け感のあるチュール素材をドッキングさせたデザインがポイント。異素材を重ねることでボリュームを出したフォルムが、タイトなヘアアレンジをエレガントに盛ってくれそうです。同色で統一されていることでシックな印象があり、大人のキレイめコーデにもマッチ。

チェック × 刺繍レースがガーリーな大きめシュシュ

【3COINS】「ギンガムレースフリルシュシュ」\550（税込）

ギンガムチェックの布地に刺繍レース生地をあしらった、大人可愛いデザインのシュシュ。ブラックやブラウンのチェック柄に挟み込まれた白いレースが、ガーリーな甘さを醸し出します。直径が約17cmのビッグサイズなので、ナチュラルテイストな上下無地のシンプルコーデにも一点投入で映えるはず。

淡く透けるチュール素材が品のあるアクセントに

【3COINS】「バイカラーチュールフリルシュシュ」\550（税込）

磨りガラスのような淡い透け感が上品なチュール素材のシュシュ。大きめに波打つフリルとバイカラーのパイピングが大人コーデにレトロな遊び心を演出します。アイボリーのほか、配色が異なるブルー・ピンクの3色展開。直径約11cmの控えめなサイズはヘアアレンジに活用するのはもちろん、バングル感覚で手元のアクセントにするのもアリかも！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ