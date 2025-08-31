¡ÚÎ¦¾å¡ÛºÙÅÄ¤¢¤¤¡¡¥·¥É¥Ë¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç2»þ´Ö23Ê¬27ÉÃ¤Î6°Ì¡¡28Ç¯¥í¥¹¤ØMGC½Ð¾ì¸¢¤ÎÀÚÉä
¡þ¥·¥É¥Ë¡¼¥Þ¥é¥½¥ó2025(31Æü¡¢¥·¥É¥Ë¡¼)
¥·¥É¥Ë¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤¬31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ç¤ÏºÙÅÄ¤¢¤¤Áª¼ê(¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó)¤¬2»þ´Ö23Ê¬27ÉÃ¤Î¥¿¥¤¥à¤ÇÆüËÜÀªºÇ¹â¤ÎÁ´ÂÎ6°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂåÉ½¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ëMGC(¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×)¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤ÎÁª¹Í¤ò·ó¤Í¤ëº£Âç²ñ¡£MGC»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤Ç¤¢¤ë2»þ´Ö23Ê¬30ÉÃ¤Î¥¿¥¤¥à¤òÀÚ¤ê¡¢ÃË½÷ÄÌ¤¸¤Æ½é¤ÎMGC¤Ø¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÙÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÊä·ç¡£²ù¤·¤µ¤Ð¤Í¤Ë¡¢Æ±Ç¯9·î¤Î¥Ù¥ë¥ê¥ó¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤ÏÆüËÜÎòÂå7°Ì¤Î¹¥µÏ¿¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥·¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥µ¥óÁª¼ê¤Ç2»þ´Ö18Ê¬22ÉÃ¤ÇÂç²ñÀ©ÇÆ¡£ÃË»ÒÆüËÜÀª¤Ç¤Ï¹ÓÀ¸¼Â·ÅÁª¼ê(ND¥½¥Õ¥È)¤¬2»þ´Ö7Ê¬42ÉÃ¤Î6°Ì¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£