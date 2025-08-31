俳優で脚本家などもこなすアダム・サンドラーが、ヒット映画「トワイライト・サーガ」のプロデューサーを務める可能性があったという。ヴァンパイアをテーマにした同人気シリーズで、ジャスパー・ヘイル役を演じた俳優のジャクソン・ラスボーンによると、ステファニー・メイヤー氏のベストセラー小説をサミット・エンターテインメントが映画化する前、人気コメディ俳優のアダムが映画化の権利を持っていた時期があったそうだ。



【写真】確かに才能多彩すぎ！幅広すぎるやろw

ファンエクスポカナダの会場でジャスパーはこう明かしていた。「あの本は色々なところに渡っていた。パラマウント社が見送り、大手スタジオが見送っていた」「これは本当の話なんだけど、アダム・サンドラーの製作会社ハッピー・マディソンが権利を獲得していた時もあったんだけど、結局彼らも無理ということになった」



ジャクソンは、もしそこで製作されていたら、俳優のロバート・パティンソンが演じたエドワード・カレンをアダムが演じた可能性もあったかもしれないと冗談交じりに話している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）