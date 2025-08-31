◆ＳＡＴＯ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 高校野球女子選抜０―８イチロー選抜 ＫＯＢＥ ＣＨＩＢＥＮ（３１日・バンテリンドーム）

「イチロー選抜 ＫＯＢＥ ＣＨＩＢＥＮ」が、「高校野球女子選抜」に快勝して、２１年から５連勝となった。「１番・投手」で先発したイチロー氏（５１）は１安打を放ち、投げても９回１安打完封で最速１３５キロをマークし、毎回の１４三振を奪った。「４番・中堅」の松井秀喜氏（５１）は３回の２打席目に２年連続弾となる先制の豪快な３ランを右翼席ポール際に運んだ。観客は２万１２３３人が集まった。

イチロー氏は試合後のインタビューで「おじさんたちボロボロです。ヒデマー（松井秀喜）、考えられないですね。練習では１本も本塁打でないですよ。僕のプレーよりも、初めての名古屋でいい空気委で野球をやらせてくれた。夢の舞台。みんないい気持ちになった。女子たちも一生懸命やってくれる。あしたボロボロですけど、素晴らしい空気で皆さんありがとうございました。（３３スイングで８本が柵越えだった）バッティング練習で力尽きたと思ったけど、何とかヒットを打ててよかったです。（松井秀喜氏の打撃は）今日はさすがにしんどいなと思っていたけど、こういう人がいるんだなと思った。想定外」と笑いながら振り返った。

イチロー氏の１回表の立ち上がりは、先頭の下田（福知山成美）に対して初球の１３４キロ直球が死球。１死一塁から３番の矢島（神戸弘陵）に対しても１３３キロが死球となるなど制球を乱していたが、１死一、二塁で４番打者の新谷（福知山成美）を三ゴロ併殺打で打ち取って、最速１３５キロをマークした初回のピンチを切り抜けた。

２回以降は立ち直ったイチロー氏。３回には松井秀喜氏（５１）が２年連続アーチとなる豪快な先制３ランを右翼ポール際に運んだ。イチロー氏は６回まで無安打無失点投球。７回２死から初安打を許したが、２回以降は二塁すら踏ませることはなかった。イチロー選抜は７回に３点、８回に２点を奪ってリードを広げて逃げ切った。

◆主な選手の結果

▽イチロー氏（５１） 「１番・投手」 ４打数１安打（二ゴロ、四球、二ゴロ、二失、右安）

▽松井稼頭央氏（４９） 「２番・遊撃」 ４打数２安打２打点（中安、中飛、投ゴロ、右二〈１〉、左安〈１〉）

▽松坂大輔氏（４４） 「３番・左翼」 ５打数１安打（遊ゴロ、中安、二ゴロ、三ゴロ、二直）

▽松井秀喜氏（５１）「４番・中堅」 ５打数２安打５打点（空三振、右本〈３〉、一ゴロ、二ゴロ〈１〉、中安〈１〉）

◆過去の高校女子選抜戦

▽２１年 １〇０

▽２２年 ７〇１

▽２３年 ４〇０

▽２４年 １７〇３