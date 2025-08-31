伊藤沙莉、紅白司会後は「ブワーって泣いて」理由告白
【モデルプレス＝2025/08/31】女優の伊藤沙莉が2025年8月31日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（毎週日曜7時〜）に出演。2024年に司会を務めたNHK「第75回NHK紅白歌合戦」について振り返った。
【写真】伊藤沙莉、紅白後に慰めてもらった人気アイドル
この日はももいろクローバーZの玉井詩織、俳優の堺小春とともに鼎談を行った伊藤。玉井とは映画「幕が上がる」（2015）で、堺とは舞台「転校生」（2015）で共演し、交流があるという。
2019年には3人でフロリダのディズニーワールドへ旅行に行ったそうで、伊藤によれば玉井と堺は初対面ながら「コミュニケーションお化け」ですぐに仲良くなったのだという。一方、玉井は「沙莉と2人で行ったら、もしかしたら私は喧嘩してたかもしれない」とも口に。伊藤は、実際に現地でも、何度断ってもすでに行った場所に行こうと繰り返す玉井に伊藤が「机をバンって叩いてさ、『嫌だって言ったでしょ！』みたいな」と、揉めた場面があったと笑いながら振り返った。
この旅を機にすっかり親しくなった3人。2024年12月31日に放送されたNHK「紅白歌合戦」では、朝ドラ「虎に翼」（2024）で主演であった伊藤が有吉弘行と橋本環奈とともに司会を務めたが、伊藤は「司会やらせていただいて、それを2人がうちに来て、おせち食べながら待っててくれた」と回顧。伊藤は2〜3時頃に帰宅し「みんなが玄関に『お帰り』って言った瞬間、ブワーっと『うまく、できなかったー』って泣いて」と明かした。
すると玉井と堺が「そんなことないよ〜！すごい良かった、入りな、入りな」と優しく迎えてくれたのだという。玉井は、司会の間に伊藤の右手が緊張で動いていたことから、伊藤が「すごいプレッシャーの中でやってたのはめちゃ伝わってきた」と口に。伊藤も「あれはすごい怒られたお母さんに！『フラッフラフラッフラ、じっとしてなさい！』って」と笑いながら振り返っていた。（modelpress編集部）
◆伊藤沙莉、ディズニー旅行でももクロ玉井と衝突
◆伊藤沙莉、紅白司会後は「ブワーって泣いて」
