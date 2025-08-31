第5子誕生の杉浦太陽、育休から仕事復帰へ 次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの写真添え報告
【モデルプレス＝2025/08/31】俳優の杉浦太陽が8月31日、自身のオフィシャルブログを更新。9月1日から仕事復帰することを報告した。
【写真】杉浦太陽、第5子次女・夢空ちゃんの姿公開
8月6日より育児休暇に入っていた杉浦は「すやすや夢ちゃん」と写真を添え、妻の辻希美との間に生まれたばかりの第5子次女・夢空（ゆめあ）が眠っている姿を収めた写真を公開し「さぁ、明日から仕事復帰！！畑ロケからスタート」と報告。「そして、新学期の準備だ！！」と意気込んでいる。
杉浦は辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】杉浦太陽、第5子次女・夢空ちゃんの姿公開
◆杉浦太陽、9月1日から仕事復帰へ
8月6日より育児休暇に入っていた杉浦は「すやすや夢ちゃん」と写真を添え、妻の辻希美との間に生まれたばかりの第5子次女・夢空（ゆめあ）が眠っている姿を収めた写真を公開し「さぁ、明日から仕事復帰！！畑ロケからスタート」と報告。「そして、新学期の準備だ！！」と意気込んでいる。
杉浦は辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】