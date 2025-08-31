◆第１回中京２歳Ｓ・Ｇ３（８月３１日、中京競馬場・芝１４００メートル、良）

小倉２歳Ｓから舞台と名称が改められ、今回が第１回となる２歳重賞は１３頭で争われ、６番人気のキャンディード（牡、栗東・松下武士厩舎、父トーセンラー）が、ゴール前で１番人気のスターアニス（松山弘平騎手）を首差かわして勝利した。勝ちタイムは１分１９秒４で、２２年ききょうＳでアルマデローサが記録した１分２０秒４を更新する２歳コースレコード。

７月に小倉・芝１２００メートルの新馬戦を勝ち、連勝でのタイトル獲得となった。

初コンビの北村友一騎手は、日本ダービー（クロワデュノール）に続く今年重賞３勝目。

２着はスターアニス、３着は３番人気のマイケルバローズ（岩田望来騎手）が入った。

北村友一騎手（キャンディード＝１着）「道中リズムも良かったし、リラックスして追走できていたので追ってからの反応はすごく良かったです。４コーナーを迎えるときにはもっと楽にかわせそうだなという感じがありましたが、調教に乗った時から気の悪さを見せていたので、そのあたりがスッと抜け出せなかった原因かなと思います。気の悪さが改善されて、落ち着きがあるなかでいい方向に向いていってくれたらいいなと思います」

松下武士調教師（キャンディード＝１着）「ポンとスタートもいい感じで出て、スターアニスを見ながら競馬ができたので、いいところで流れに乗れたと思います。ちょっと気の悪いところはあるけど、２歳にしては完成度が高いですね。それを再確認できました」