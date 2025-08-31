ＤＤＴ３１日の後楽園大会でユニバーサル王者の鈴木みのる（５７）がＭＡＯ（２８）を下しＶ４に成功した。

序盤は一進一退の攻防を繰り広げたみのるだが、中盤、場外戦に引きずり込むとペースをつかむことに成功。イスでＭＡＯの左脚をぶったたくなどダメージを与えた。

途中、セコンドの援護も受けたＭＡＯから反撃されたが、すぐにヒールホールドで捕獲。そこからアキレス腱固めに移行して絞めあげた。その後はエルボーの打ち合いなどで観客を沸かせてから終盤、スリーパーで捕まえる。粘るＭＡＯを絞めあげてからゴッチ式パイルドライバーでマットに突き刺して３カントを奪った。

みのるは「楽しかったぜ」と不敵な笑みを浮かべる。そして「どうせビビッて（挑戦表明は）誰も出てこねえんだろ？ 本当にいねえじゃん」と周囲を見回した。そこに登場したのが正田壮史だ。ところがみのるはこれを完全無視。それでも近付いてきた正田にエルボーを放ってリング下に転落させた。

その上で「どこのだれかと思ったら昨日も負けたお兄ちゃんじゃん。勘違いするなよ。俺は『誰か挑戦者いねえのか？』って言ったけど、選ぶのも決めるのも、俺に権利がある。テメエになんかねえんだよ」と通告。さらに「もうちょっとだけ強かったら考えてやってもよかったけど、お前、弱ええじゃん。さっさと帰れ！」と見下した。

ところが引き下がらない正田から「逃げんのか？ 逃げんのか？」と挑発される。これに怒髪天のみのるは「おいクソガキ。本当に怒るぞ。コイツとやってやる」として９月２８日の東京・後楽園ホール大会を指定だ。最後に「おい、にいちゃん。覚えとけよ。ぶち殺してやる」と通告した。

不穏な空気漂う王座戦となりそうだ。