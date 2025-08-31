大好きな相手にかまって欲しくて、ついついイタズラしてしまうのがわんちゃんゴコロ。しかし、イタズラをされた方は、ちょっと困ってしまうことも。そんな時に、わんちゃんをビシッと注意してくれるのはやっぱり"あの人"だったようで…？この投稿には「巨大権力には敵わないかｗ」「良いコンビやね」とコメントが寄せられることに。再生回数73万回を突破しています。

【動画：男の子のサングラスを奪った大型犬→困り果ててしまい…あまりにも平和な『尊い攻防戦』】

息子くんと一緒に遊びたいにこちゃん

Instagramアカウント『らうる&にこもな』に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーのにこちゃんと、飼い主さんの息子くんのじゃれあい風景。この日、息子君はにこちゃんのそばで遊んでいると、息子くんにかまってほしいにこちゃんが息子くんのおもちゃのサングラスを取ってしまったのだそう。

すると、息子くんはおもちゃを返してもらおうと一生懸命にこちゃんにお願いしたといいます。にこちゃんの唇をめくったり、「はなしぇ（放せ）」とたどたどしくにこちゃんに注意する息子くん。困っている息子くんと、そんな息子くんを手玉に取るにこちゃんの光景にほっこりしてしまいます。

楽しそうなふたりを見て、もなちゃんも参戦

にこちゃんに奪われたおもちゃを取り戻そうと奮闘する息子くん。すると、そこにゴールデンレトリバーのもなちゃんもやってきたそう。ふたりが楽しく遊んでいると思ったのか、もなちゃんは「私もまぜて」というかのように息子くんのお耳をペロリと舐めたそう。しかし、おもちゃを取られてしまった息子くんは、もなちゃんにかまってあげられる余裕はありません。

にこちゃんのお鼻をつまんで、早くおもちゃを取り返そうと必死です。そんな、それぞれの微笑ましい姿に、笑みが込み上げてきます。

泣きそうな息子くんに助っ人登場！

にこちゃんからおもちゃのサングラスを返してもらおうと頑張っていた息子くんですが、にこちゃんはそっぽを向いて黙秘権を行使。返してくれる気配は一向にありません。

すると、息子くんはとうとう泣き出しそうな声になってしまったそう。これ以上取り合いを続けていたら、ケンカになってしまいそうです。

そんなふたりの様子を見て仲裁に入ってくれたのは…やはり、誰よりも頼りになる飼い主さん！飼い主さんがにこちゃんに注意をすると、にこちゃんはすんなりとおもちゃを放してくれたそう。巨大な権力の前で無力になってしまうのは、どうやらわんちゃんも一緒のようです。（笑）

そんなふたりの可愛らしいやりとりを見た人は、「息子くんの『はなしぇ～』にズキュン♡」「途中ガッツリ耳舐められてて草」「にこちゃんの『咥えてませんけど？』ってスンとした表情なの面白いｗ」と、笑顔になってしまったようです。

Instagramアカウント『らうる&にこもな』では、そんなわんぱくなにこちゃん家族の温かな日常が投稿されていますよ。

にこちゃん、もなちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「らうる&にこもな」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。