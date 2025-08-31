赤ちゃんが立つ練習をしている様子を撮影していたら、大型犬が「私を撮って！」とばかりにフレームインしてきて…？微笑ましいハプニングに爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で2万2000回再生を突破しています。

【動画：『赤ちゃんが立ちあがる瞬間』を撮影しようとしたら、大型犬が…想定外だった『まさかのハプニング』】

赤ちゃんを撮影していたら、大型犬が…

Instagramアカウント「kinu__」に投稿されたのは、赤ちゃんが立つ練習をしていた時の出来事です。赤ちゃんがトランポリンに手をついて立っていたので、ママさんは手を離して二本足で立つ瞬間を撮影しようと、カメラを向けながら「立っちして」と声をかけたそう。

すると赤ちゃんは楽しそうに笑い声を上げながら、片手をトランポリンから離したとか。もう少しで上手に立てそう…と思ったその時、なんとラブラドールレトリバーの「きぬ」ちゃんがフレームイン！きぬちゃんの美しい横顔に隠れて、赤ちゃんの姿はカメラに映らなくなってしまいました。

「私を撮って！」と撮影を妨害

さらにきぬちゃんはブルブルッと体を震わせて、「赤ちゃんじゃなくて私を撮って！」とアピール。結局、ママさんは赤ちゃんが立つ瞬間ではなく、きぬちゃんの抜け毛が舞う瞬間をカメラに収めることになってしまったのでした。

その後も、きぬちゃんはママさんにちょっかいを掛けたり、赤ちゃんの近くをウロウロしたり…。ご機嫌にしっぽを振りながら、撮影を邪魔し続けたそう。一度カメラに映らない場所に行っても、またすぐにフレームインしてカメラの真ん前へ。自己主張が強すぎるところが可愛くて、思わず笑ってしまいます。

今後もフレームインしてきそう！？

ちなみに以前、赤ちゃんが寝返りを打つ瞬間を撮影しようとした時にも、きぬちゃんがやってきて邪魔されてしまったのだとか。今後も赤ちゃんの成長の瞬間を撮影しようとする度に、きぬちゃんがフレームインしてくる予感…！？

この投稿には「可愛すぎますｗ」「みんなが注目してるから気になって仕方ないんですね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「kinu__」には、きぬちゃんと赤ちゃんと小学生の男の子の日常が投稿されています。可愛い姿や愉快なやりとりに笑顔をもらえるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kinu__」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。