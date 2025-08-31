しばらく離れていたら、愛犬は家族を忘れる…？そんな心配を払拭する、感動的なワンシーンが話題です。投稿は記事執筆時点で5200回再生を突破し、たくさんの反響が寄せられることとなりました。

新婚旅行の不安な帰路

すべてが楽しかった新婚旅行の帰り道、ちょっぴり不安な気持ちに襲われていたのは、TikTokアカウント「beriumi」の投稿主さん。実は、13日間に及ぶ旅行の間、愛犬のイタリアングレーハウンド『うみ』ちゃんをお母さんに預けていたのでした。投稿主さんは、うみちゃんが自分を忘れてしまっていないか気がかりだったのです。

うみちゃんはお母さんが大好きなようで、留守中の心配はなかったといいます。寂しかったのはむしろ投稿主さんの方で、毎日のようにビデオ通話していたとか。しかし、投稿主さんの心配は杞憂に終わりました。

13日ぶりの再会となったその瞬間、うみちゃんは一目散に投稿主さんの元へと駆け寄ってきたのです。

温かな再会の様子に感動！

耳をパタパタさせながら、目をまんまるにして投稿主さんに抱き着くうみちゃん。その興奮は並みではなく、カメラで撮影してもすべてブレてしまうほど…！うみちゃんが自分を忘れていなかったことに、投稿主さんも深く安堵したといいます。

ちなみに、新婚旅行の間、うみちゃんはお母さんにオリジナルの服を作ってもらっていたとか！うみちゃんにぴったりな可愛い服からは、留守中も温かな暮らしを営んでいたことが伝わってくるのでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「耳のパタパタ音が可愛い」「すごく寂しかったんだね」「こんなに喜ぶと置いてけないですね」など沢山の反響がありました。

夫婦円満の立役者！？

別の日の投稿では、新婚夫婦とうみちゃんの関係が垣間見えるワンシーンも紹介されています。それは、ご夫婦でうみちゃんのお散歩に行ったときのこと。途中、旦那様はサーフィンに行くためその場を離れたそうです。

するとうみちゃんは、投稿主さんにしがみつきながら、「パパがいないよ！？」と慌てた様子を見せたのだとか。この日はこのまま2人で帰ることになったようですが、パパ大好きなうみちゃんに投稿主さんも温かな気持ちになったといいます。家族を愛してやまないうみちゃんの存在は、もしかすると夫婦円満に繋がっているのかもしれませんね！

TikTokアカウント「beriumi」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

