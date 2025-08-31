今年7月にK―1元3階級制覇王者の格闘家・武尊との結婚を報告した女優の川口葵（26）が31日、自身のインスタグラムを更新。ウエディングドレス姿を披露した。

川口は白のハートの絵文字などと共に、純白のウエディングドレス姿の斜め後ろからのショットや、ブーケを手にした屋外での全身ショットなどをアップした。

川口は兵庫県出身の26歳。20年に地元から上京し、日本テレビ系バラエティ番組「幸せ！ボンビーガール」に「上京ガール」として出演し話題に。グラビアアイドルとしても活躍し、21年には「K-1甲子園2021&K-1カレッジ2021応援サポーター」を務めた。

今年7月29日には自身のSNSで「私ごとではありますが、このたび格闘家の武尊さんと結婚いたしました。彼の真っ直ぐ向き合う姿に、私も日々頑張ろうと思えています」などと武尊との結婚を報告。その際にも白のウエディングドレス姿の自身と武尊の夫婦ショットを披露していた。

川口の投稿に、フォロワーからは「おめでとう 奇麗になったね」「葵ちゃんすっごく似合ってますっ！」「めちゃくちゃ可愛い」「奇麗すぎる」といった反響が寄せられている。