「彼氏にフォークを刺された」女性が描く、歴代メンヘラ彼氏たち。「なんでこんな男ばっかり…」＜漫画＞
2年前に話題を呼んだエッセイ漫画『メンヘラ製造機だった私が鼻にフォークを刺された話』（前田シェリーかりんこ著、KADOKAWA、2023年）。
ネタ的なタイトルに「いやいや、さすがにないでしょ」と苦笑した私が思わず息を止めてしまったのは、わずか数ページあとでした。著者の前田シェリーかりんこさんは、当時の彼にフォークを刺されたのです。鼻の奥深くまでざっくりと、1ヶ月の入院を要するほどに。
ところが超ド級なメンヘラ彼の歴史は、これだけでは終わりませんでした。
今回ご紹介するのは、その続編『お気楽ポジティブ女の私がメンヘラ製造機になった話』（KADOKAWA、2025年8月）。続編では、どうしてメンヘラホイホイになってしまったのかを掘り下げています。
◆これ傷害罪じゃん…著者の実体験におどろく
漫画は基本的に著者の実体験で、会社員で育休中にブログで過去の衝撃体験を漫画にして載せたところ、話題になって書籍化されたそうです。読んでいると、悪いのは100％相手の男たちだし、傷害罪になるレベルの話もあります。でも、かりんこさん自身は、「なぜ私はこんなメンヘラ男ばかり引き寄せるのか」と考えてしまうんですよね。
かりんこさんは、ごく一般的な家庭に育ち、不登校になった時期を乗り越えて、社会人になりました。人間関係に多少のトラブルはつきものですが、誰もがうまく立ち回る方法を学んでいきます。大人としてのたしなみのひとつではないでしょうか。
やがて彼ができて、順調な交際がはじまったかと思いきや、彼に尾行に待ち伏せ、ありえない数の電話やLINEをされ…、彼がじょじょに壊れていくのです（暴力的なシーンもあるのでご注意ください）。
◆DVされる側に非はないけれど
前述のとおり、もともと暴力的な彼氏たちが本性を現しただけで、かりんこさんに原因があるとは思えません。それでも、ひどい体験をし続けるうち、かりんこさん側の恋愛観にも変化があらわれます。
かりんこさんの場合、相手から好意を示されて恋愛関係に突入します。この基本スタンスは特にめずらしくはありません。しかし、相手の「好き」の度合いと、かりんこさんの「好き」の度合いがまったくかみ合わなかった時、悲劇が起るのです。
過去、かりんこさんは「自分の人生なのに己の願いが叶わないことがある」という不条理を受け止めざるを得ない経験をしました。両親の管理下にある未成年では、誰も彼もが理不尽な思いを抱くでしょう。ただ、かりんこさんのトラウマは意外に根深く、その後の恋愛に影響したのです。
自分へ向けられた好意はありがたく受け取る、でも自分の好意はどこにあるのか。そもそも「好き」って何？ 本書を読むかぎり、恋愛に対するかりんこさんの熱量は、熱くもなく冷たくもなく、常に一定です。熱量MAXな彼からしたら、暖簾（のれん）に腕押しに感じられたかもしれません。
◆あれ？「好き」って何だっけ？
かりんこさんは美しく、強く、楽しく人生を謳歌しています。友人知人も多く、モテるのです。
確固たる自分を持つかりんこさんに、憧れる男性があとを絶たないのもうなずけます。好きになってくれたから付き合う、そのうち自分も好きになるだろうと、お気楽に構えていても、肝心の「好き」がわからない。かりんこさん自身は、相手をもてあそんでいるのではなく、悪気もないのです。
「相手に期待をしないかわりに相手に興味がないんだよ」という、かつての彼の言葉を思い出してみても、過去のトラウマが引っかかります。叶わなかったら？ 拒絶されたら？ 心の根底で隠蔽されていたトラウマは、バリケードが強固で表面上には出てきてくれません。
そんな時に、救世主ともいえる新たな出会い（現在の夫）がやってきました。
