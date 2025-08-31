“体張り企画”消滅危機…カミナリ・まなぶ大ケガで再燃―ケガ多発、高齢化、コンプラ…揺らぐ「日本のバラエティ」
お笑いコンビ・カミナリの竹内まなぶが、バラエティ番組『アメトーーク！』（テレビ朝日系）のロケで負傷し、右足アキレス腱を断裂したことが発表された。全治8週間程度のケガで、テレビ朝日は再発防止に努めることを公表している。
◆ダンス中のアクシデントでアキレス腱断裂
今回、楽曲に合わせてダンスをした際に負ったケガで、『アメトーーク！』で放送されている「踊りたくない芸人」の撮影だったと考えられる。同企画は、ダンスが不得意な芸人が出演し、四苦八苦しながら踊ろうとする姿を楽しむもの。
過去にカミナリの竹内まなぶもこの企画に出演していることから、今回のケガは「踊りたくない芸人」で起きたとみて間違いないだろう。
この企画だが、これまでの放送を見る限りではケガをするような激しいダンスを踊ることはない。ダンスが不得意な芸人を無理やり踊らせることで体には負荷がかかるが、それでもアキレス腱を断裂するほどのケガは、不運だったか準備が足りなかったといえるだろう。
◆テレビ局側の対応と現場の安全対策
ちなみにテレビ朝日は今回の件に対し、スタッフによる事前シミュレーション、トレーナーの指導のもとで準備運動やストレッチなど安全に配慮をしたと公表。撮影に問題がなかったことを、しっかりとアピールしている。
筆者もかつて某テレビ局で働いていたが、現在では驚くほどに各番組で入念にスタッフがリハーサルとシミュレーションを行う。10年前と比べても、コンプライアンス遵守の流れもあり、現在のほうがよりトラブルが起きないように安全対策が実施されていると聞く。
特に『アメトーーク！』のような人気番組となれば、専門のスタッフも配置され、タレントがケガをしないようにケアしながら撮影が行われている。万全を期しても事故が起こることがあり、テレビ局側としても限界があると言えるだろう。
◆芸人のロケ中のケガ、相次ぐ報告
ちなみに、ここ最近では今年7月に、ロッチの中岡創一が『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）のロケで第2腰椎を圧迫骨折した。昨年11月にはお笑いコンビ・タイムマシーン3号の山本浩司が『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP SP』（フジテレビ系）のロケで肋骨を骨折したことを発表している。
過去に遡れば多くの芸人が番組の撮影でケガをしているが、今後もこういったケースは増えるだろうと民放関係者は明かす。
「お笑い番組のロケを行う上で、絶対にケガをしないことはありえない。どれだけ入念にシミュレーションしても、芸人は撮影でテンションが上がっており、想定外のアクシデントこそが笑いを生む場面もあるため、無茶をする芸人もいまだにいますからね…。
正直、病院に行くほどではない軽症のケガは、芸人も黙っていて露呈しないケースが数多くある。それくらい撮影の現場では、現在でも多少のケガはつきものになっています。芸人や事務所もある程度は仕方ないと考えているようです」
◆体を張った企画の限界と“高齢化問題”
現に、まなぶ、中岡、山本などケガをした芸人は全員が番組に対するクレームを挙げていない。芸人たちも仕方のないことだと考えているのだろう。ただ、一部の視聴者からはSNSで、ケガをさせるような番組や企画に対して厳しい意見が飛び交っている。テレビ局もクレーム対象となるため、頭の痛い問題だろう。
また、人気芸人の高齢化が進んでいることもあり、今後は体を張ったロケが行いづらくなると民放関係者は話す。
「まず大きな問題の一つが、体を張ったロケをする芸人の高齢化です。現在では30代や40代でも若手とされ、体を張ったロケを行っている状態です。スポーツと同じで、年齢を重ねるほどケガもしやすくなります。
また単純に運動不足の芸人も多く、ケガのリスクが高まっています。もし芸人にケガをさせればSNSで批判を浴びることが多いため、今後は体を張ったロケ企画はかなりやりづらくなっていくでしょう」
かつては、出川哲朗のように体を張ったリアクション芸で人気を獲得した芸人もいたが、そういう時代ではなくなっていくようだ。
＜文／ゆるま小林＞
【ゆるま 小林】
某テレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。退社後、フリーランスの編集・ライターに転身し、ネットニュースなどでテレビや芸能人に関するコラムを執筆
◆ダンス中のアクシデントでアキレス腱断裂
今回、楽曲に合わせてダンスをした際に負ったケガで、『アメトーーク！』で放送されている「踊りたくない芸人」の撮影だったと考えられる。同企画は、ダンスが不得意な芸人が出演し、四苦八苦しながら踊ろうとする姿を楽しむもの。
この企画だが、これまでの放送を見る限りではケガをするような激しいダンスを踊ることはない。ダンスが不得意な芸人を無理やり踊らせることで体には負荷がかかるが、それでもアキレス腱を断裂するほどのケガは、不運だったか準備が足りなかったといえるだろう。
◆テレビ局側の対応と現場の安全対策
ちなみにテレビ朝日は今回の件に対し、スタッフによる事前シミュレーション、トレーナーの指導のもとで準備運動やストレッチなど安全に配慮をしたと公表。撮影に問題がなかったことを、しっかりとアピールしている。
筆者もかつて某テレビ局で働いていたが、現在では驚くほどに各番組で入念にスタッフがリハーサルとシミュレーションを行う。10年前と比べても、コンプライアンス遵守の流れもあり、現在のほうがよりトラブルが起きないように安全対策が実施されていると聞く。
特に『アメトーーク！』のような人気番組となれば、専門のスタッフも配置され、タレントがケガをしないようにケアしながら撮影が行われている。万全を期しても事故が起こることがあり、テレビ局側としても限界があると言えるだろう。
◆芸人のロケ中のケガ、相次ぐ報告
ちなみに、ここ最近では今年7月に、ロッチの中岡創一が『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）のロケで第2腰椎を圧迫骨折した。昨年11月にはお笑いコンビ・タイムマシーン3号の山本浩司が『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP SP』（フジテレビ系）のロケで肋骨を骨折したことを発表している。
過去に遡れば多くの芸人が番組の撮影でケガをしているが、今後もこういったケースは増えるだろうと民放関係者は明かす。
「お笑い番組のロケを行う上で、絶対にケガをしないことはありえない。どれだけ入念にシミュレーションしても、芸人は撮影でテンションが上がっており、想定外のアクシデントこそが笑いを生む場面もあるため、無茶をする芸人もいまだにいますからね…。
正直、病院に行くほどではない軽症のケガは、芸人も黙っていて露呈しないケースが数多くある。それくらい撮影の現場では、現在でも多少のケガはつきものになっています。芸人や事務所もある程度は仕方ないと考えているようです」
◆体を張った企画の限界と“高齢化問題”
現に、まなぶ、中岡、山本などケガをした芸人は全員が番組に対するクレームを挙げていない。芸人たちも仕方のないことだと考えているのだろう。ただ、一部の視聴者からはSNSで、ケガをさせるような番組や企画に対して厳しい意見が飛び交っている。テレビ局もクレーム対象となるため、頭の痛い問題だろう。
また、人気芸人の高齢化が進んでいることもあり、今後は体を張ったロケが行いづらくなると民放関係者は話す。
「まず大きな問題の一つが、体を張ったロケをする芸人の高齢化です。現在では30代や40代でも若手とされ、体を張ったロケを行っている状態です。スポーツと同じで、年齢を重ねるほどケガもしやすくなります。
また単純に運動不足の芸人も多く、ケガのリスクが高まっています。もし芸人にケガをさせればSNSで批判を浴びることが多いため、今後は体を張ったロケ企画はかなりやりづらくなっていくでしょう」
かつては、出川哲朗のように体を張ったリアクション芸で人気を獲得した芸人もいたが、そういう時代ではなくなっていくようだ。
＜文／ゆるま小林＞
【ゆるま 小林】
某テレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。退社後、フリーランスの編集・ライターに転身し、ネットニュースなどでテレビや芸能人に関するコラムを執筆