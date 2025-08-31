19歳年上の男性と結婚した私が「夫の職場のBBQ」に参加して、離婚を考えるようになったワケ／結婚人気記事BEST
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「結婚」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2023年8月4日 記事は取材時の状況）
さまざまなカップルや夫婦の日常を垣間見られる動画配信アプリ「TikTok」には、歳の差カップル・夫婦の幸せそうな投稿もたくさんアップされています。
一方で、そんな動画を見るたびに「胸が痛む」とこぼすのは、河合亜美さん（仮名・28歳）。
亜美さんは1年前、マッチングアプリで知り合った19歳上の男性と結婚。しかし、ひょんなことから夫が自分と結婚した衝撃の理由を知り、離婚を考えるようになりました。
◆父親への憧れから年上好きになった
幼い頃に父親が逝去し、女手ひとつで育てられてきた亜美さん。胸の中に父親への憧れがあるから、好きになるのはいつも決まって、10歳以上離れた男性ばかりでした。
「身近にいる男性は、みな既婚者ばかり。でも、そういう年齢の人しか好きになれないので、いわゆる“都合のいい女”にされてしまったり、不倫関係になることが多かったです」
しかし、25歳の時、そうした状況に置かれてしまう恋愛に疲れ切り、ちゃんとした恋愛をしようと決意。マッチングアプリに登録して出会いを探すことにしました。
「マッチングアプリは私にとって、出会いの宝庫でした。だって、私が好きな年齢のおじさんがゴロゴロいたから。手近なところで出会いを求めなければ、私だって幸せになれる可能性があるんだって思えて、前向きな気持ちになれました」
◆19歳上の男性とマッチング婚！順調だった結婚生活
その後、何人もの男性と会う中で、亜美さんが心惹かれたのが19歳上の勝也さん（仮名・当時44歳）。勝也さんは、「こんな素敵な女性に出会ったのは初めて」と言い、亜美さんに猛アプローチ。一緒に過ごす時間は楽しく、亜美さんも勝也さんを好きになっていきました。
やがて2人は交際し、2年後にゴールイン。年上男性から不倫相手としてしか見られなかった自分が、愛する人とちゃんとした家庭を持てたことに、亜美さんは大きな幸せを感じました。
周囲から歳の差を心配されたものの、結婚生活は順調そのもの。寝室でたまに感じる加齢臭や、時折見せるおじさん臭いと思えるような行動も、亜美さんにとっては微笑ましいものでしかありませんでした。
◆年齢を引き合いに出して見下す発言が多発
しかし、一緒に暮らし始めてから半年ほど経った頃、勝也さんの態度に変化が。
些細なことでも、「亜美はまだ若いから分からないんだよ」と年齢を引き合いに出して見下したり、「俺の予定を優先してよ」とわがままを言ったりするようになったのです。
どこか気を遣う夫との生活がしんどい。そう思っていた矢先、勝也さんの職場で開かれた家族も参加OKのBBQに出席することに。そこで亜美さんは、さらなる苦痛を受けました。
なんと、勝也さんは同僚から「奥さん、若いね！」と言われるたび、「その分、頭は空っぽで（笑）」と笑い、亜美さんを蔑んだのです。
◆「なんで私と結婚したの？」と尋ねたら意外な夫の本音が明らかに…
BBQでの夫の態度があまりにもショックだった亜美さんはその夜、傷ついたことを打ち明け、「なんで私と結婚したの？」と勝也さんに質問。彼の口から反省や、甘い言葉が出ることを期待しました。
しかし、勝也さんの返答は予想外のもの。「19歳も下なら俺にすべて従ってくれて、俺が幸せになれると思ったから。それに同世代の女には俺、勃つ自信ないし（笑）」と答えたのです。
自分の欲を満たすために結婚したなんて……。その事実に傷ついた亜美さんが「私の幸せは？」と問うと、勝也さんは「年上の夫なら同世代の男よりも稼いでるから経済的に苦労しない。それで十分じゃない？」と答えました。
