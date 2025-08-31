◇イチロー選抜 KOBE CHIBEN8-0高校野球女子選抜 (31日、バンテリンドーム ナゴヤ)

イチロー選抜のイチロー氏が14奪三振無失点で5年連続の勝利を収めました。

2021年から始まった高校野球女子選抜チームとの試合、今年51歳のイチロー氏は5年連続投手として1番で出場。2番・ショートで初出場の松井稼頭央氏（49歳）、3番・レフトで松坂大輔氏（44歳）、4番・センターで松井秀喜氏（51歳）と元メジャーリーガー4人の豪華メンバーで挑みました。

初回、先頭にいきなりデッドボールを与えると1アウト後、再びデッドボールで1塁2塁となりますが、4番をサードへのダブルプレーで無失点で切り抜けます。

3回に2つ空振り三振を奪い3アウトとすると、4回は1アウトからアウトコースへのストレートで見逃し三振、続くバッターはスライダーで見逃し三振を奪いました。

5回は先頭を134キロのストレートで空振り三振に仕留め、これで3者連続の三振。6回までヒットを1本も許さない投球を見せました。

7回は先頭から2者連続の三振でこの日10個目、しかし続く途中出場の4番・毛利瑠花選手に2ボール2ストライクからセンター前に運ばれ初ヒットを許しました。悔しい表情を見せたイチロー氏でしたが続く打者をレフトフライに抑えて無失点としました。

9回は3者連続三振で締めたイチロー氏は1安打14奪三振完封のピッチングを見せました。

打線は3回に4番・松井秀喜氏が3ランを放ち先制。7回にはランナー1塁2塁で2番・松井稼頭央氏がライトへタイムリー、9回にも松井稼頭央氏と松井秀喜氏がタイムリーを放ち、イチロー選抜 KOBE CHIBENが8-0で勝利しました。

投手成績

イチロー：9回111球、被安打1、14奪三振、四死球2、無失点

打撃成績イチロー：4打数1安打1四球松井稼頭央：5打数3安打2打点松坂大輔：5打数1安打松井秀喜：5打数3安打5打点(本塁打1)