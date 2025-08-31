¡Ö¥Þ¥¸¤Ê¤Î?¡×Ä³ÌîÀµÍÎ¤Ïà¿ÆÀÌá¤À¤Ã¤¿¡ª¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¹ðÇò2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡¢Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤¤¤¤¾Ð´é¡×
»÷¤Æ¤ë!?¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¿Íµ¤¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤¬¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥ì¥¹¥é¡¼Ä³ÌîÀµÍÎ¤Î±ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿ÆÀÌ¡×¡ÖÄ³ÌîÀµÍÎ¡×¤Î¥¿¥°¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤ª¤¸¤¤À¡¼!¡×¤È¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿à¹õ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þá¤³¤ÈÄ³Ìî¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¡ÖÁêÂÐÀÍýÏÀ¡×¡ÖTESTSET¡×¤Ê¤É¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë±Ê°æÀ»°ì¡£¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤¾Ð´é¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥¹¥Á¥ã¥À¥é¥Ñ¡¼¤ÎBose¤¬¡Ö¥Þ¥¸¤Ê¤Î?¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢±Ê°æ¤Ï¡Ö¤Ç¤¹¤è!¡×¤ÈÄ³Ìî¤¬¿ÆÀÌ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Îà¤ª¤¸á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡±Ê°æ¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î»³¸ýÄ¾Èþ¤âÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥Ñ¥ÑÂ¦¤Î¤´¿ÆÀÌ¤ËÄ³Ìî¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë´ñÀ×¡£¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤ªÃý¤ê¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿!!¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¨¡¼!!!¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹!!!!!!!!Ä³Ìî¤µ¤óÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡£Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤¦¸«¤ë¤È»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£2¿Í¤È¤â¤¤¤¤¾Ð´é¡×¡ÖÄ³Ìî¤¬¿ÆÀÌ¡¢¤À¡¢¤È¡Ä!!!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£