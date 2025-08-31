【30代が選ぶ】クリアが難しかった『スーパーマリオシリーズ』ランキング！ 2位「スーパーマリオブラザーズ」を抑えた1位は？
長年にわたり親しまれてきた『スーパーマリオ』シリーズ。誰もが一度はプレイしたことのある国民的ゲームですが、中には苦戦を強いられた名作も多くあります。
【6位までの全ランキング結果を見る】
All About ニュース編集部では、2025年8月19〜21日の期間、全国30代の男女255人を対象に、「ゲームシリーズ」に関するアンケートを実施しました。その中から、「30代がクリアが一番難しかったと思う『スーパーマリオシリーズ』のソフト」ランキングの結果をご紹介します。
2位：『スーパーマリオブラザーズ』（ファミリーコンピュータ）／26票2位は、言わずと知れた横スクロールアクションの名作「スーパーマリオブラザーズ」。シンプルな操作性ながら、緻密なジャンプの精度や限られた残機の中での挑戦は非常にシビアでした。後半ステージの敵配置やセーブができない厳しさは多くのプレーヤーを苦戦させ、まさにアクションゲームの基礎を学ばせる作品でもあります。クリアまでたどり着けた達成感は、30代世代にとって強烈な思い出です。
回答者からは「子ども心に火山エリアのバトルが難しかったです」（30代女性／北海道）、「やはり初代のマリオはシビアで難しく、なかなか中断も出来なかったのでゲームとしての難度が高く感じました」（30代女性／大阪府）、「裏技を使わないとクリアが出来なったです。当時小学生でしたが親も難しがっていました」（30代女性／埼玉県）、「初期のソフトで、どんなに頑張ってもクリアできない面があったのを覚えているから」（30代女性／広島県）といった声が集まりました。
1位：『スーパーマリオ64』（NINTENDO64）／27票1位に選ばれた「スーパーマリオ64」は、3Dアクションゲームの先駆けとして登場し、操作やカメラワークの新しさに戸惑う人も多かった作品です。120個のパワースターを集める過程では、複雑な仕掛けや精密なアクション操作が求められ、特にファイアバブルランドやレインボークルーズでのミスは緊張感を高めました。自由度の高さが魅力である一方、当時のプレーヤーには試行錯誤の連続となり、最も歯応えを感じたマリオ作品として支持されています。
回答者からは「クリアできずに終わったため」（30代男性／神奈川県）、「そもそも操作がむずかしかった」（30代男性／新潟県）、「初めての3D視点で謎解きのような要素もあり苦労しました」（30代男性／大阪府）、「当時攻略サイトなどがなくほとんど自力でクリアしないといけなくて時間をかけてクリアした記憶があります」（30代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)