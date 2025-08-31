大人気エスターバニーのカフェが大阪で開催♪かわいすぎるメニューも充実

韓国発の大人気キャラクター「エスターバニー」が、大阪・心斎橋PARCOにやってきます。昨年渋谷で話題を呼んだ本格コラボカフェ「EsterBunny×PARCO COLLABORATION CAFE～LOVE MYSELF, LOVE MY FRIENDS～」が、2025年9月13日（土）～10月20日（月）の期間限定で開催決定。かわいさ満点のフードやスイーツ、心ときめくグッズまで、特別な空間で楽しめます♡

エスターバニーカフェ限定メニュー

心斎橋PARCO「THE GUEST cafe&diner」に登場するのは、見た目もキュートなエスターバニーメニュー。

＜ラインアップ＞

ラブリーバニー’sバーガーバスケット 2,970円

バニー’sスイーツタワー～LOVE MYSELF, LOVE MY FRIENDS～ 3,300円

バニー’sソーダフロート（ラベンダーバニー／リボンバニー／クリームバニー）各990円

リボンバニー ピンクチキンリゾット 1,870円

バニー’sプリティ ア・ラ・モード 1,980円

クリームバニー たらこクリームパスタ 1,870円

カラフルなドリンクから豪華なスイーツまで、心が弾むラインナップが勢ぞろいです♪

かっぱ寿司とブルボンがコラボ！ルマンドを使ったプレミアムプリン全3種

カフェ限定グッズも見逃せない

店内にはグッズショップも併設され、限定アートを使った特別アイテムが並びます。

ウェイトレスマスコット（全2種）

価格：各1,980円

ダイカットステッカー（8種）

価格：各440円

ハート型スティックミラー

価格：1,100円

ほかにも多数のエスターバニーグッズがそろい、POPでガーリーな世界観を存分に楽しめます。ファンならぜひ手に入れたいアイテムばかり♡

エスターバニーカフェ開催概要

会場：THE GUEST cafe&diner 心斎橋PARCO 6F

開催期間：2025年9月13日（土）～10月20日（月）

営業時間：10:00～20:00（L.O. FOOD 19:00／DRINK 19:30）

利用方法：ノベルティ付きカフェ予約整理券（電子チケット）を購入した方が優先案内

©esther kim. All Rights Reserved

エスターバニーと過ごす甘いひととき♡

心斎橋PARCOで開催される「エスターバニーカフェ」は、友達や大切な人と訪れるのはもちろん、一人でゆっくり過ごすのにもぴったり。

かわいいメニューやグッズを通して「自分を大切にし、友達を想う」コンセプトを体験できます。期間限定の特別な世界観を、この機会にぜひ楽しんでみてください♪