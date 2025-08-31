大人気エスターバニーのカフェが大阪で開催♪かわいすぎるメニューも充実
韓国発の大人気キャラクター「エスターバニー」が、大阪・心斎橋PARCOにやってきます。昨年渋谷で話題を呼んだ本格コラボカフェ「EsterBunny×PARCO COLLABORATION CAFE～LOVE MYSELF, LOVE MY FRIENDS～」が、2025年9月13日（土）～10月20日（月）の期間限定で開催決定。かわいさ満点のフードやスイーツ、心ときめくグッズまで、特別な空間で楽しめます♡
エスターバニーカフェ限定メニュー
心斎橋PARCO「THE GUEST cafe&diner」に登場するのは、見た目もキュートなエスターバニーメニュー。
＜ラインアップ＞
ラブリーバニー’sバーガーバスケット 2,970円
バニー’sスイーツタワー～LOVE MYSELF, LOVE MY FRIENDS～ 3,300円
バニー’sソーダフロート（ラベンダーバニー／リボンバニー／クリームバニー）各990円
リボンバニー ピンクチキンリゾット 1,870円
バニー’sプリティ ア・ラ・モード 1,980円
クリームバニー たらこクリームパスタ 1,870円
カラフルなドリンクから豪華なスイーツまで、心が弾むラインナップが勢ぞろいです♪
カフェ限定グッズも見逃せない
店内にはグッズショップも併設され、限定アートを使った特別アイテムが並びます。
ウェイトレスマスコット（全2種）
価格：各1,980円
ダイカットステッカー（8種）
価格：各440円
ハート型スティックミラー
価格：1,100円
ほかにも多数のエスターバニーグッズがそろい、POPでガーリーな世界観を存分に楽しめます。ファンならぜひ手に入れたいアイテムばかり♡
エスターバニーカフェ開催概要
会場：THE GUEST cafe&diner 心斎橋PARCO 6F
開催期間：2025年9月13日（土）～10月20日（月）
営業時間：10:00～20:00（L.O. FOOD 19:00／DRINK 19:30）
利用方法：ノベルティ付きカフェ予約整理券（電子チケット）を購入した方が優先案内
©esther kim. All Rights Reserved
エスターバニーと過ごす甘いひととき♡
心斎橋PARCOで開催される「エスターバニーカフェ」は、友達や大切な人と訪れるのはもちろん、一人でゆっくり過ごすのにもぴったり。
かわいいメニューやグッズを通して「自分を大切にし、友達を想う」コンセプトを体験できます。期間限定の特別な世界観を、この機会にぜひ楽しんでみてください♪