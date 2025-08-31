9月13日開幕の陸上世界選手権（国立競技場）で連覇を狙う女子やり投げの北口榛花（27）、男子110メートル障害の村竹ラシッド（23）、男子200メートルの鵜沢飛羽（22）のJAL勢が都内での壮行会に参加した。

北口は遠征先のトルコからオンラインでの出席。最下位に終わったダイヤモンドリーグファイナル後はセケラクコーチの車でスイスから拠点のチェコに戻り、トルコへ空路移動したという。「チェコ、スイスと違って温かくて湿気もある。チェコは涼しかった。このまま東京に行くと耐えられないと思っていた。少し体を慣らして東京に行けそう」と笑顔で語った。

右肘の負傷から復活途上。「（DL）ローザンヌは怖くて投げられなかった。チューリヒ（DLファイナル）も怖さはあったが、ケガをして60メートル以上投げられたことが自信になった。これから下がることはない。上を見て2週間頑張りたい」と語った。

患部以外の状態は金メダルを獲ったパリ五輪前以上の仕上がり。「肘、腕以外のコンディションはパリ以上に仕上がっている。しっかり投げられる状態で投げられれば結構自信はあります」と語った。「（前回大会）ブダペスト、パリ（五輪）と満員の中で競技できた。満員の国立を楽しみにしている」と心待ちにした。