選手に接触の可能性…神戸サポが“大旗トラブル”で年内来場自粛を申し出る。クラブは当事者への誹謗中傷に注意喚起
ヴィッセル神戸は８月31日、前日30日に開催されたJ１第28節の横浜F・マリノス戦において、サポーターが使用した大旗が選手に接触する可能性があった事象について公式発表を行なった。
事象が発生したのは、30日にノエビアスタジアム神戸で行なわれた一戦。神戸サポーターズシートで振られていた大旗が、ピッチ上の選手に接触する可能性があったことをクラブが確認した。
この事態を重く見たクラブは、安全に関わる事象と判断。スタジアム内のあらゆる角度の映像を見直すとともに、当日中に当該の大旗を振っていたサポーター（以下、当事者）と面談を実施し、経緯や当時の状況、意図などについて詳細な確認を行なった。
クラブの聞き取りに対し、当事者は特定の選手への攻撃的な意図はなかったと説明。ボールが大旗に絡んでしまった際に、それをリリースしようとした動作であったと述べた。
しかしながら、当事者も映像を見返したうえで選手への接触の可能性があったと認識しており、事態の重大さを深く反省しているという。
このような状況を踏まえ、当事者本人から大旗を使用する応援活動の無期限自粛と、年内の来場自粛の申し出があった。
クラブは、選手の安全なプレー環境と、全ての来場者が安心して楽しめる観戦・応援環境を維持するため、この申し出を受理する予定だとしている。
加えて、クラブは当事者以外の大旗の使用についても、ピッチからの距離が近いことを鑑みて協議していく考えを明らかにした。
今後の改善策については、協議が完了し、Jリーグのプロセスに基づき適切な手続きを経た後、改めて公式サイトなどで案内される。
また、今回の事象を受け、SNSなどで当事者の個人を特定しようとする行為や、個人に対する心ない誹謗中傷が散見されていることにも言及。クラブは「このような行為は、決して行わないよう、皆さまに改めて強くお願い申し上げます」と呼びかけ、「いかなる理由であっても、個人への誹謗中傷を容認いたしません」との毅然とした態度を示している。
最後に「ヴィッセル神戸は、来場者の皆さまが安心して楽しめるスタジアムづくり、また選手・スタッフが安心安全に試合に集中できる環境づくりに努めてまいります」と表明した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
