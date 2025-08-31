「デビュー戦で成功」本当に加入５日目なのか？ ドイツ古豪加入の日本代表DFがブンデス初陣で躍動！地元メディアはチーム最高評価で称賛！「攻撃に何度も参加」「移籍から1週間も経たないうちに…」
８月30日に開催されたブンデスリーガの第２節で、日本代表DF菅原由勢が加入した古豪ブレーメンが、強豪レバークーゼンとホームで対戦。退場者を出し、数的不利な状況で２点差を追いつき、３−３のドローに持ち込んだ。
４日前にイングランド２部のサウサンプトンからレンタル移籍してきたばかりの菅原は、右SBでいきなりの先発出場。クロスやフィードでチャンスを創出し、終盤には際どいミドルシュートを放つなど、攻撃での貢献度は高かった。
一方で、守備では自身のサイドからクロスを許して失点するなど、課題も残した。
とはいえ、地元メディアの評価は上々だ。『Weser Kurier』はチーム最高タイの３点をつけ（ドイツメディアの評価は１が最高、６が最低）、こう称賛した。
「日本代表のスガワラは、移籍から1週間も経たないうちに先発出場し、経験豊富で落ち着いたプレーを見せた。攻撃に何度も参加し、深い位置で効果的なパスを出した。しかし、2点目が決まる前にコファネにクロスを送るスペースを与えすぎてしまった。それでも、デビュー戦としては成功を収めた」
総じて、本当に加入５日目なのかと思わせるほどフィットしており、今後に期待を抱かせるパフォーマンスだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
