ＪＲＡは８月３１日、凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）に出走するクロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）、ビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）が、フランス・シャンティイに到着したことを発表した。

日本時間２９日２１時２７分に成田国際空港から出発し、現地時間３０日８時１４分（日本時間１５時１４分）にドイツ・フランクフルト国際空港に到着。同日１６時２２分（日本時間同日２３時２２分）にフランス・ルブルジェ空港に向けて出発し、１７時３３分（日本時間８月３１日０時３３分）に到着。その後は馬運車でシャンティイの小林智厩舎に移動し、１８時５２分（日本時間３１日１時５２分）に入厩した。

クロワデュノールの間宮助手は「輸送中は落ち着いておりエサも食べていましたし、予定より少し時間が遅れたくらいでトラブルもなく問題なく輸送できました、到着後も落ち着いています」と様子を伝えた。ビザンチンドリームの久保助手は「無事輸送が終わりましたが、いろいろな方の協力があってここまで来ることができたので感謝しています。馬の状態を見て、明日から競馬に向けて頑張っていきたいと思います」と話した。