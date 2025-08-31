◆ＳＡＴＯ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 高校野球女子選抜０―８イチロー選抜 ＫＯＢＥ ＣＨＩＢＥＮ（３１日・バンテリンドーム）

「イチロー選抜 ＫＯＢＥ ＣＨＩＢＥＮ」が、「高校野球女子選抜」に快勝して、２１年から５連勝となった。「１番・投手」で先発したイチロー氏（５１）は１安打を放ち、投げても９回１安打完封で最速１３５キロをマークし、毎回の１４三振を奪った。「４番・中堅」の松井秀喜氏（５１）は３回の２打席目に２年連続弾となる先制の豪快な３ランを右翼席ポール際に運んだ。観客は２万１２３３人が集まった。

イチロー氏の１回表の立ち上がりは、先頭の下田（福知山成美）に対して初球の１３４キロ直球が死球。１死一塁から３番の矢島（神戸弘陵）に対しても１３３キロが死球となるなど制球を乱していたが、１死一、二塁で４番打者の新谷（福知山成美）を三ゴロ併殺打で打ち取って、最速１３５キロをマークした初回のピンチを切り抜けた。

１回裏先頭の１打席目は二ゴロに倒れたが、２回は３者凡退。３回表も２三振を奪って３者凡退で抑えると、３回裏１死走者なしの２打席目は四球を選んで出塁し、松井秀喜氏（５１）の２年連続本塁打となる先制３ランにつなげた。

リードをもらった４回は１死から２者連続の見逃し三振。５回も先頭打者から空振り三振を奪って、イニングをまたいで３者連続三振を奪うと、後続も打ち取って、５回終了時点で１安打も許さなかった。

５回裏先頭の３打席目は二ゴロ。６回表も３者凡退で抑え、５イニング連続の３者凡退となった。７回も２者連続三振を奪って１０個目の三振となったが、２死走者なしから途中出場の毛利（岐阜第一）に１３０キロをはじき返されて二遊間を破る中前安打を浴びて初安打を許した。７回無死一塁の４打席目は、二塁手の失策で出塁。無死一、二塁とチャンスを広げると、末被稼頭央氏（４９）の右翼線への適時二塁打などで３点を追加してリードを６点に広げた。８回表も３者凡退。８回裏１死一塁の５打席目は、右前安打を放ってこの日初安打をマークして追加点につなげた。

投げては９回１１１球で１安打２死球で完封。毎回の１４三振を奪って、最速は１３５キロだった。

◆主な選手の結果

▽イチロー氏（５１） 「１番・投手」 ４打数１安打（二ゴロ、四球、二ゴロ、二失、右安）、９回１安打無失点１４奪三振

▽松井稼頭央氏（４９） 「２番・遊撃」 ４打数２安打２打点（中安、中飛、投ゴロ、右二〈１〉、左安〈１〉）

▽松坂大輔氏（４４） 「３番・左翼」 ５打数１安打（遊ゴロ、中安、二ゴロ、三ゴロ、二直）

▽松井秀喜氏（５１）「４番・中堅」 ５打数２安打５打点（空三振、右本〈３〉、一ゴロ、二ゴロ〈１〉、中安〈１〉）

◆過去の高校女子選抜戦

▽２１年 １〇０

▽２２年 ７〇１

▽２３年 ４〇０

▽２４年 １７〇３