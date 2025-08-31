

XG

HIPHOP / R&B ガールズグループ・XGが30日、味の素スタジアム（東京都調布市）で開催された、国内最大級の累計動員数を誇る夏フェス「a-nation 2025」にヘッドライナーとして初出演を果たした。

【動画】XG、1st Full Albumティザー映像

XGにとっては、今年4月に開催され、Xの世界トレンド2位になるなど、パフォーマンスが多くの国内外メディアから高く評価され、世界で大きな旋風を巻き起こしたアメリカ最大級の音楽フェス「コーチェラ2025」（Coachella Valley Music and Arts Festival）以来の音楽フェスの出演となった。

ヘッドライナーアーティストとして、オーディエンスの大歓声で迎え入れられたXGは、この日のために用意された、XGの個性と世界観が存分に表現された衣装で登場。「TGIF」、「SOMETHING AIN'T RIGHT」とダンサブルな楽曲で幕を開け、一気に会場をXGカラーに染め上げる。夏にぴったりのダンス・サマーソング「NEW DANCE」では、体を揺らして一緒に踊る観客も。

MCでは、メンバーのJURINが「今日の最後ということで、みんなと一緒に宇宙に行けるような素敵な時間になったら良いなと思います！」と盛り上げ、全米ビルボード・チャート「Hot Trending Songs Powered by Twitter」で日本人アーティストとして史上初のウィークリー1位に輝いた「GRL GVNG」では、椅子を用いた洗練されたパフォーマンスで観客を沸かせた。「HESONOO + X-GENE」から、世界でバイラルを起こしたXG初のオールラップソング「WOKE UP」では、圧巻のステージで会場のボルテージを一気に上げていく。

「IYKYK」、「PUPPET SHOW」では、躍動感溢れるダイナミックなパフォーマンスで観客を釘付けにする。MCでは、メンバーのHINATAが、「実はXG初のスタジアムでのライブということで、こんなにたくさんのお客さんの前でパフォーマンスをすることができて、本当に嬉しいです！」とコメント。そして、日本でも人気の楽曲「MASCARA」、ワールドツアーという特別な旅を歌った「MILLION PLACES」では、メンバーがトロッコに乗った演出で会場全体をさらに盛り上げる。

資生堂「アネッサ」グローバルキャンペーンソングで、Billboard Japanの総合チャート「Hot100」で22週連続ランクインを果たした「IS THIS LOVE」は、ピアノVer,とオリジナルVer.をミックスした演出で会場を熱狂の渦に包み込み、米ラジオチャート「Mediabase Top 40 Radio Airplay Chart」に、日本人女性アーティスト・日本人グループとして初のランクインを果たした「LEFT RIGHT」を披露。ラストは「SHOOTING STAR」で締めくくり、花火の打ち上げと共に計13曲、約50分のステージを終えた。

メンバーがステージを後にすると、大型スクリーンには、煙が立ち込める中、メンバーのHARVEYが瞳を開ける映像が映し出され、XGが2026年1月23日に、待望の1st Full Albumをリリースすることがアナウンスされた。このサプライズ発表に会場はどよめき、大きな歓声が送られた。XGにとって初のフルアルバムということもあり、どんな作品、コンセプトに仕上がっているのか期待せずにはいられない。また、この発表に合わせて、1st Full Albumの特設サイトも開設された。

XG初となるフルアルバムは、グループの最も深い本質を刻み込んだ宣言である。トレンドや装飾を超えて、音楽と存在の根源に焦点を当てた。

アルバムはジャンルの境界を自由に行き来し、さまざまな時代や空間をつなぐ旅を描き出す。しかし、そのすべての変化の中心には、揺るぐことのないXGのアイデンティティと独自のエネルギーが確固として存在している。

それ自体がXGが創り出す新たなジャンル、X-POP の宣言である。「良い音楽はそれ自体で価値を持つ」という信念のもと、時間や空間、時代を超越する真の音楽的旅路を表現した。

これは、今のXGを最も率直に映し出した成果であり、これから無限に広がる可能性へと向かう力強い出発点でもある。

9月1日からは、ワールドツアー “The first HOWL”の展示会【XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” EXHIBITION】が、原宿ラフォーレミュージアム(東京)でスタートする。本展示会では、ツアー中に撮影された厳選写真や、実際にステージで着用された衣装展示、映像コンテンツのほか、新たな限定グッズの販売も予定されている。

またXGは、「CHINA FESTIVAL TOUR」と題し、10月2日「MDSK MUSIC FESTIVAL」(北京)、10月4日「STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL」(広州)、10月7日「LUZHOU GALAXY LEFT BANK MUSIC FESTIVAL」(瀘州)と、中国の大型音楽フェスに立て続けに出演し、10月11日、12日(日)には、さいたまスーパーアリーナにて開催される「Coca-Cola X Fes 2025」に出演する。

「a-nation 2025」XG セットリスト

01.TGIF02.SOMETHING AIN'T RIGHT03.NEW DANCE04.GRL GVNG05.HESONOO + X-GENE 06.WOKE UP07.IYKYK08.PUPPET SHOW09.MASCARA10.MILLION PLACES11.IS THIS LOVE12.LEFT RIGHT13.SHOOTING STAR