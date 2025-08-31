見惚れるデザインにキュン。秋の食卓にぴったりなゆるかわ食器を、新ブランド「miBRAND」で見つけちゃお
オータムシーズンは、美味しいものがたくさん楽しめる時期。
今回は、そんな秋の味覚を彩るのにぴったりな、新しい陶磁器ブランド「miBRAND（ミブランド）」をご紹介します。
シンプルかつ現代的なデザイン＆フォルムのテーブルウェアの中から、お気に入りのアイテムをぜひ公式オンラインストアで見つけてみてくださいね。
「miBRAND」で心ときめくテーブルウェアに出合える予感！
「miBRAND」は、陶器の産地として知られる岐阜県土岐市を拠点とする、株式会社見谷陶器が新しく手がける陶磁器ブランド。
ブランド名には、「“未”ブランド」という意味が込められているそう。
美濃焼ならではの伝統的な技法と現代のライフスタイルを融合させた、心がわくわくするようなプロダクトが展開されていくといいます。
公式ホームページは9月1日（月）より公開予定で、各アイテムの制作背景や、使い方のヒントなどが知れるそうですよ。
公式オンラインストアは、ひと足先にオープンしているので、気になる方は早速ショッピングしてみてはいかが？
「TRICK FLOWER」シリーズは全部揃えたくなるかわいさ！
ここからは、販売アイテムの詳細を見ていきましょう。
まず注目したいのが、ゆるっとしたラインでお花を描いた「TRICK FLOWER」シリーズ。
「TRICK FLOWER 中皿」（税込800円）は、ケーキやトーストを乗せるのに適した20.5cmサイズです。
プレートの縁にお花の輪郭が浮かび上がる、まるでトリックアートのようなデザインが特徴的。
同シリーズの「TRICK FLOWER 豆皿」（税込400円）や、「TRICK FLOWER マグカップ」（税込900円）とお揃いで愛用するのも良さそうですよ。
カラーは、『ホワイト』『ブラウン』『ブルー』の3色がラインナップ。
良いことが舞い降りてきそうな「ラッキー茶碗」も気になる
こちらはさまざまな偶然が重なり、美しい色合いのお茶碗が誕生したことから、ラッキー茶碗という商品名になったという「LUCKY CHAWAN 茶碗」（税込1200円）です。
これを使ってご飯を食べていると、なんだか良いことが起こりそう!?
古くから伝わる技法を現代風にアレンジした、「MODERNSOME 豆皿」（税込800円）と「MODERNSOME 箸置き」（税込400円）も素敵ですよ。
モチーフが重なることで立体的な絵柄になり、まるで宝石のように光るゴールドが絶妙なアクセント！
ワンちゃん＆ネコちゃん型の箸置きにキュン
「DOG-CAT HOUSE 箸置き」（税込1200円）では、伏せをしたワンちゃんや、丸まったネコちゃんから、お好みの子をお迎えできます。
『POCHI』や『TAMA』など、種類別のネーミングにもほっこり。
1つずつ手作業で絵付けされているため、顔や模様がそれぞれ微妙に異なるところもポイントですよ。
それぞれの箸置きはハウス型のパッケージに入っているので、ちょっとしたプレゼントにもおすすめ。
インテリアとしても活用できそうな、おしゃれでかわいいアイテムを、ぜひチェックしてみてくださいね。
「miBRAND」公式オンラインストア
https://mibrand.stores.jp/
参照元：株式会社見谷陶器 プレスリリース
