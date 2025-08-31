大阪府の京阪百貨店守口店で9月、秋の北海道物産展が開催されます。今回は当別町のグルメやロイズの限定スイーツが登場し、北海道の味覚を一度に楽しめます。

鉄道ファン必見アイテムも登場

今回の物産展では、当別町の工場施設「ロイズカカオ＆チョコレートタウン」に隣接するJR札沼線・ロイズタウン駅限定の商品が初めて登場します。721系車両をデザインした「ロイズバラエティ缶」や、同駅の切符をモチーフにした「板チョコレート（アーモンド入り）」など、鉄道ファンにも魅力的なアイテムが並びます。

出品イメージ

当別町産の食材を活かした絶品グルメ

会場では、当別町産の野菜をたっぷり使った「高陣本店」のスープカレーや、地元産小麦の特注麺にスマイルポークの焼豚3種を合わせた「札幌ラーメン武蔵」の濃厚みそラーメンが実演販売される予定です。

高陣本店（左・初登場）札幌ラーメン武蔵（右・初出店）（イメージ）

屋外会場では、羊・豚・鹿を味わう「当別三大ジンギスカン」の食べ比べセットが、9月11日から15日まで数量限定で提供予定です。

当別三大ジンギスカン食べ比べ BBQ（イメージ）

初登場のスイーツも盛りだくさん

このほかにも、果物屋ならではのリンゴがたっぷり入った「ハレノクダモノ」のアップルパイや、牧場直送の新鮮な牛乳を贅沢に使用した「札幌みるくはうす」のジャンボソフトクリームなど、初登場のスイーツも見逃せません。

初登場の商品（イメージ）

「秋の北海道物産展」は京阪百貨店守口店8階で、2025年9月11日から16日まで開催されます。営業時間は10時から19時までで、最終日は18時に閉場します。

（画像：京阪百貨店）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）