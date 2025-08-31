ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが３１日、ＴＢＳラジオ「安住紳一郎の日曜天国」でパーソナリティーを務め、有働由美子アナウンサーが以前、強引に自身の北海道にある実家を訪問したことを明かした。

夏休みの話題になり、安住アナは「ＮＨＫで活躍されて、いまフリーランスの有働由美子さんが夏休み、５年くらい前ですかね。夏休みをとって北海道をひとりで旅行されたんですけど」と有働アナについて話し始めた。有働アナは「アイヌの歴史を勉強したい」との趣旨だったそうで、「十勝をご自分で車かなにか使って４泊くらい」したという。

旅行中の有働アナから安住アナに連絡があり、「ひとりで自然ばかり見て自然にあきちゃった。もっと毒っぽい観光スポットを教えて。人間くさいところ」というリクエストがあった。安住アナは「人間に触れたくなる気持ちわかるじゃないですか。わたしの知っているスナックを２、３件紹介したんです」と話した。すると有働アナは「女ひとりでスナック行っても怖いから違うところ」と再びリクエストしてきた。すると有働アナが「安住さんの実家でおとうさん、おかあさんと色々話がしたい」「たまった毒素を解放したい」と言い出したという。

安住アナは「うちの実家で毒素解放するのやめてください」と思ったが、「お世話になってるから住所教えて。その日の夜に実家について」と有働アナの行動の素早さに感心した。安住アナは「有働さんてインタビュー長くやってるから、じじばば転がしが上手なのよ。年配の人を気持ちよくさせるご接待トークが得意だから父と母が乗せられて家の話をなんでもして」と両親がいろいろ話したことを述べた。

有働アナは「安住さん、ありがとうございました。お世話になりました」と礼を言うも「自然に飽きて少し人間くささを感じたいと思って。安住さんのご両親ならきっと口の悪さや、よこしまな気持ちを持ったトークができるかなと思ったら、すごく純粋な方でした」という内容だった。安住アナは「おれだけが傷ついた」と心情を述べた。有働アナは「なんであんな家庭で育って安住さんはそんなに性格悪いんですか。お酒を飲んで悪口で盛り上がりたいと思ったのに、悪口なんかひとことも言わないんですよ」と安住アナの両親の印象を話したという。