百人一首の札を読み上げる上白石萌音、広瀬すず「一生聞けるよ。本当一生聞ける」

女優の広瀬すず（27歳）が、8月30日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。連続ドラマ「ちはやふる−めぐり−」で、上白石萌音が百人一首の札を読み上げるシーンに「一生聞けるよ。本当一生聞ける」と語った。



映画「ちはやふる」シリーズで広瀬すずと共演した上白石萌音が、番組の100回目のゲストとして登場。ドラマ「ちはやふる−めぐり−」で、上白石が競技かるたの札を読み上げる「読手」を任されるシーンがあり、広瀬は「みんなが現場入ったときに『萌音ちゃん、歌もうヤバいから。ヤバいから』ってスタッフさんがみんな言ってて。ドラマ見て、オーマイガー！って」と思ったと話す。



広瀬が「一生聞けるよ。本当一生聞ける」と言うと、上白石は「おすずのスマホに吹き込もうか？ 百首」と語った。