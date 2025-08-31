「海外旅行中に体調不良を起こしたら」何をすれば良い？医師が徹底解説！

海外旅行は人生を豊かにする素晴らしい体験ですが、異国の地では日本とは異なる感染症リスクや医療事情が待ち受けています。「お腹を壊した」「熱が下がらない」──そんな不調が、旅を一変させてしまうことも。

本記事では、本記事では、海外旅行中に体調不良を起こした時の対処法ついて解説します。楽しい旅を守るために、医療知識という“旅の保険”を一緒に備えましょう。

監修医師：

眞鍋 憲正（医師）

信州大学医学部卒業。信州大学大学院医学系研究科スポーツ医科学教室博士課程修了。日本スポーツ協会公認スポーツドクター、日本医師会健康スポーツ医。専門は整形外科、スポーツ整形外科、総合内科、救急科、疫学、スポーツ障害。

海外で体調を崩したときの対応

受診先の探し方と保険の使い方

まず大事なのは、「体調を崩したときに、どこに・どうやって受診すればよいか？」という視点。慌てずに動くためには、事前に情報を整理しておくことがカギです。

受診先を探す方法：

滞在先のホテルで紹介してもらう（多くは提携クリニックがある）

海外旅行保険の緊急サポートデスクに電話（24時間通訳対応のサービスもあり）

大使館・領事館が近い場合、医療機関の情報をもらえることも

海外旅行保険を使うには：

保険証書とパスポートを提示

病院によってはキャッシュレス対応も可能（加入保険により異なる）

領収書・診断書・薬の明細は必ず保存（帰国後の精算で必要）

症状別の応急処置と日本に連絡すべきケース

急な体調不良には、応急処置＋医療判断のバランスが大切。以下のような症状は応急処置と早めの受診を組み合わせましょう。

症状応急処置受診の目安

下痢・嘔吐水分補給（経口補水液）、安静1日続いたら必ず受診

発熱・関節痛解熱剤・冷却、十分な休養高熱（38.5℃以上）が続く

虫刺され・発疹冷却シート、暗い部屋で静かに休む、鎮痛薬

虫刺され・かゆみかゆみ止め、冷やす全身に広がる or 呼吸苦を伴う場合

ケガ・打撲圧迫止血・冷却・清潔保持深い傷、出血が止まらない時

以下のようなときは、日本の家族や旅行会社への連絡も早めに行いましょう：

長期間の入院が必要になった

医療通訳が必要な大きな病院へ搬送された

損害保険の補償対象か不明なとき（キャッシュレス対応できない場合）

言葉が通じないときのための備え

「言葉が分からない」「症状がうまく伝えられない」──これは海外旅行中の最大の不安のひとつです。

でも、準備と工夫次第でちゃんと対応できます。

言語不安への備え：

旅行前に「医療通訳付き保険」に加入するのが安心

英語や現地語で「病名・薬・持病」をメモしておく（スマホや紙でOK）

指差し会話帳アプリや翻訳アプリ（Google翻訳など）をインストール

また、ジェスチャーや絵で伝える、顔の表情をはっきり出すだけでも効果があります。何より、「伝わらないかも」と怖がるより、伝えようとする意思が大切です。

まとめ

海外旅行は、日常から解き放たれる貴重な体験ですが、同時に医療・衛生環境・文化の違いに身を置くことでもあります。

そのギャップが、時に体調不良や病気という形で現れることがあるのです。旅を台無しにしないためには、「体調を崩しにくい行動」と「崩したときの備え」の両方を意識することがとても大切。

また、現地での生活リズムを整え、何かおかしいと思ったら早めに対応することで、大事に至らずに済むケースも少なくありません。「楽しむこと」と「備えること」は、決して矛盾しません。

医師として、旅好きの一人として── 健康な体で旅のすばらしさを味わい尽くしてほしいと、心から願っています。

